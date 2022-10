El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que su gobierno esté usando Pegasus para espiar, como se reveló en los contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por Guacamaya hackers.

Desde la conferencia mañanera del 4 de octubre, AMLO reiteró que en su gobierno no se espía a nadie, como reclamó Ricardo Rafael, a quien, dijo, ni siquiera lee.

La periodista Nayeli Roldán cuestionó al presidente sobre las pruebas que se tienen sobre la compra de un software para espiar teléfonos por parte de la Sedena a la única empresa autorizada para vender Pegasus en México.

Sin embargo, AMLO negó que la Sedena esté espiando a periodistas o defensores de los derechos humanos, como se denunció desde el Centro Prodh el 3 de octubre.

“No es cierto que se esté espiando a periodistas o a opositores, No somos iguales a los anteriores. No es cierto”

Además, AMLO aseveró que, tal como fue su compromiso, no se ha espiado a ningún opositor desde el inicio de su sexenio.

En este sentido, AMLO aseguró que, si se quiere acusar a la Sedena de espionaje con apoyo del software Pegasus, se deben presentar pruebas.

Sin embargo, dijo haber estado leyendo artículos sobre este tema y, aseguró, no hay pruebas ni indicios que confirmen que la Sedena está espiando teléfonos celulares.

Asimismo, AMLO aseguró que, como él y sus allegados han sido espiados, su gobierno no podría hacer lo mismo que, además, aseguró es contrario a sus ideales.

“Si tienen pruebas que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios…no podríamos hacer lo mismo”

AMLO