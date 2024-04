El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló del segundo debate presidencial en su conferencia mañanera de hoy 29 de abril; esto fue lo que dijo.

AMLO dedico varios minutos de su conferencia matutina para hablar del segundo debate presidencial, el cual estuvo “bien y de buenas”, según dijo.

Asimismo, aprovechó para defender a sus hijos de las acusaciones sobre corrupción que realizó la candidata del PAN, PRI y PRD; así como para destacar que ahora el apoyo a los pobres ya forma parte de las ideas de campaña de los tres contendientes:

A continuación te contamos t odo lo que AMLO dijo del segundo debate presidencial rumbo a las elecciones 2024.

AMLO asegura que el segundo debate presidencial “estuvo muy bien”

AMLO compartió que a su parecer “estuvo muy bien el debate”, y que a unas horas de su conclusión “estamos bien, de buenas”.

Y aunque señaló que existieron algunas cosas menores, dijo que no hubieron groserías y que no hay violencia, aunque existieron algunos insultos pero eso no afecta , por lo que todo le parece muy bien.

Además, pese a los señalamientos por violencia, corrupción y el no cumplimiento de sus promesas previas de campaña, AMLO aseguró que “todo está en santa paz” en México.

“Vamos muy bien, y ya falta nada más un debate, estamos a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir, y todo está en santa paz, eso es lo más importante, si hay diferencias que se desprecien, que se manifiesten, incluso que se excedan las denuncias”. AMLO

El presidente también compartió que le agrada el que los candidatos de oposición expongan sus ideas, como la privatización del petróleo, porque así “la gente va definiéndose”.

“Nada más falta que digan que regresen las pensiones a los expresidentes”, dijo AMLO de forma sarcástica, y agregó:

“Pero vamos muy bien, de verdad yo vi el debate ayer, me gustó mucho, mucho, mucho y si siguen así las cosas va a ganar México”. AMLO

AMLO afirma que existe campaña en su contra y defiende a sus hijos

Con respecto a las acusaciones en su contra y en contra de sus hijos, AMLO dijo que “hay exageraciones y muchas calumnias”, ya que él enfrenta la campaña de narco presidente.

Además, con respecto a los señalamientos de corrupción en contra de sus hijos, el presidente de México afirmó que “sí puedo hablar de mis hijos porque los conozco y no son corruptos”.

Aunque invitó a que quienes tienen pruebas denuncien; no obstante, pidió que las pruebas en contra de sus hijos no sean las que expone Carlos Loret de Mola , hablando de audios de llamadas, ya que él es un “famoso calumniador, especialista en montajes”.

AMLO celebra que candidatos presidenciales ya tomen en cuenta a los pobres

Otra cosa que AMLO destacó del segundo debate presidencial fue las menciones que hicieron los candidatos opositores sobre los programas sociales y el combate a la pobreza en México .

Esto ya que, según AMLO, antes “el pueblo no existía”, por lo que ahora le da gusto que vayan a ayudar a la gente pobre y que están de acuerdo que por el bien de todo primero los pobres.

“Cómo han cambiado las cosas y que bueno”, destacó el presidente de México, quien afirmó que antes los pobres no existían ya que “la política era asunto de los políticos, de los de arriba, de las elites”.