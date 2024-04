El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió que los encapuchados de Motozintla, Chiapas, están vinculados a LatinUS y que el retén a Claudia Sheinbaum fue un montaje.

AMLO insistió en el montaje durante la conferencia mañanera de este 25 de abril, a pesar de que el día anterior los encapuchados publicaron un video mostrando que los retenes, o “filtros” como ellos le llaman, son reales.

Los encapuchados de Motozintla, Chiapas, insistieron que son ciudadanos y no pertenecen a ningún grupo criminal, además de que lo que buscan es que no ingresen grupos delincuenciales a pedirles cobro de piso.

AMLO no descartó que se hayan organizado pero que a la vez afirma que es probable que se hayan coludido con LatinUS.

El presidente de México dejó en claro que no esta de acuerdo con los grupos de autodefensa y que el tema de seguridad es responsabilidad del Estado.

“Pueden pertenecer a algún grupo, pero estar también vinculados o puestos de acuerdo con LatinUS, porque LatinUS entrevista grupos organizados. No estoy inventando nada, hace poco entrevistó al líder del grupo organizado de la delincuencia que predomina en Chilpancingo y LatinUS se dedica a eso, tienen espionaje, escuchas y todo con el propósito de perjudicarnos porque tenemos diferencias políticas con LatinUS y con los que están financiando a LatinUS” AMLO

AMLO se refirió a la entrevista a Celso Ortega Jiménez , líder de Los Ardillos en Chilpancingo, Guerrero, quien dijo en febrero de este año que la campaña de AMLO recibió financiamiento de Los Zetas en 2006.

Cabe recordar que en esa ocasión, el supuesto líder criminal apareció encapuchado ante las cámaras de LatinUS.

AMLO pide a grupos que no se encapuchen si realmente son ciudadanos

AMLO insistió en que si son ciudadanos y están preocupados por la violencia no deberían estar encapuchados.

“Tienen todo su derecho a expresarse, nadamás que yo creo que no deja de ser propaganda y que nosotros no estamos para celebrarlo, que si ellos son ciudadanos que están preocupados por la violencia, están preocupados por la falta de tranquilidad, de paz, pues que para qué se encapuchan. No deberían de estar metidos en organizaciones criminales, no se puede enfrentar la violencia con la violencia” AMLO

A pesar de ello, en el video dicen: “Esto que estamos haciendo es para desmentir... de que esto es un montaje. No señores, esto no es un montaje, esto es real... no somos ni pertenecemos a ningún grupo delictivo, somos gente del pueblo”

Desde #Chiapas responden:



“Esto no es un montaje, esto es real. Esto que están viendo ustedes cmo encapuchados es real. Más que nada, estamos encapuchados por las represalias que hay en contra de nosotros, porque los contrarios de allá arriba no quieren vernos acá. Y más que… pic.twitter.com/ktkOGFHema — Isaín Mandujano (@isain) April 25, 2024

En el video se logra ver cómo interrogan a ciudadanos que van pasando, quienes también dicen que los retenes o filtros son reales y no montajes.

Encapuchados niegan montaje y piden a AMLO que diga “las cosas como son” y a Claudia Sheinbaum que “limpie” la zona

Los encapuchados insistieron en el mensaje a Claudia Sheinbaum, como se lo dijeron personalmente en el retén a fin de que “limpie” de delincuencia la zona.

“Se le vuelve a repetir a la futura presidenta de la república que ponga ojos en la sierra, esto no es montaje. Al señor, al presidente de la república, Obrador, que diga las cosas tal como son” Encapuchados de Chiapas

AMLO afirma que hay paz en México: Uno se encuentra con gente extraña pero respetuosa

AMLO dijo que los delincuentes se portan bien y que a pesar de de que a veces se puedeencontrar a gente extraña, es respetuosa.

Ejemplificó que ha viajado por todo el país, incluso en zonas complicadas y que nunca le ha pasado nada, como en:

Batopilas, Chihuahua

Urique, Chihuahua

Morelos

Badiraguato, Sinaloa

Tamazula, Sinaloa

Etcétera

AMLO vuelve a usar a Ecuador de ejemplo; acusa que Daniel Noboa usó el tema de seguridad para ganar las elecciones

AMLO dijo esperar que la oposición no use el rema de la seguridad como pretexto para sacar tajada política.

Y nuevamente ejemplifico con Ecuador al decir que Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, salió con chaleco antibalas usando de manera perversa el rema de la inseguridad.