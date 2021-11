¿Qué dijo AMLO de la boda De Santiago Nieto?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció por la celebración de la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto y Carla Humphrey.

Durante la mañanera de hoy lunes 8 de noviembre, el presidente AMLO calificó de un asunto “escandaloso”, la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey celebrada en Guatemala.

AMLO destacó que si bien la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey es un evento privado termina siendo un asunto que involucra al país entero debido a que ambos son funcionarios públicos.

Pese a que los invitados a la boda de Nieto habían firmado un acuerdo de confidencialidad para evitar que la celebración saliera a la luz pública, la noticia fue dada a conocer debido al escandalo de Paola Félix Díaz.

Luego de que Paola Félix Díaz renunciará a su cargo como secretaria de turismo de la CDMX por presuntamente intentar introducir más de 700 mil pesos en efectivo a Guatemala, la ex mandataría reveló que los rumores en su contra eran falsos.

De esta forma y sin quererlo Paola Félix Díaz dio a conocer su asistencia a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey, la cual fue celebrada este fin de semana en Guatemala.

Situación que también fue reprobada por el presidente AMLO debido a la gran cantidad de dinero que portaba la extitular de la CDMX, a quien dijo se le deberá investigar sin favoritismo.

Finalmente el presidente AMLO reveló que sí fue invitado a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey en Guatemala, sin embargo, decidió declinar la invitación.

“Sí, pero yo pues no puedo porque tengo muchas ocupaciones, y además no acostumbro a hacerlo. Me invitan, y les agradezco mucho, pero no salgo, a veces ni a comer o a cenar a un restaurant.”

AMLO