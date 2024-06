Hoy 27 de junio se lleva a cabo el Primer foro sobre reforma al Poder Judicial, donde legisladores se posicionan a favor o en contra de la iniciativa que pretende elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Previamente, Morena y aliados (PT; PVEM) habían fijado su postura sobre la reforma al Poder Judicial alegando que el electorado les otorgó la facultad de impulsar aspectos “irreductibles”.

Sin embargo, la oposición (PRI, PAN y PRD) criticó que la reforma al Poder Judicial carece de sustento para acabar con la corrupción, y que contradictoriamente, vulnera la autonomía de los mismos.

En el Primer foro sobre reforma al Poder Judicial, éstas fueron las opiniones encontradas.

Ricardo Monreal adelanta que su partido actuará en congruencia con el electorado; Gerardo Fernández Noroña asegura que Reforma al Poder Judicial es “una revolución”

El recién nombrado coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, fue el primero del bloque oficialista en tomar la palabra y pronunciarse a favor de la reforma al Poder Judicial.

Aunque indicó que Morena está abierto a escuchar las opiniones de las minorías, dejó en claro que fue el pueblo quien otorgó el poder reformador durante las elecciones del 2 de junio.

Por ello, Ricardo Monreal adelantó que su partido actuará en congruencia con el lectorado durante los 9 foros para discutir la reforma al Poder Judicial, toda vez que haya respeto en ambas partes.

El senador @RicardoMonrealA es el primero de los morenistas en fijar posición sobre la reforma al Poder Judicial en el primer foro que se realiza en @Mx_Diputados



Venimos acompañados de una gran legitimidad, dice.





Por su parte, en representación del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña dijo que no se está planteando una reforma, sino “una revolución” debido a que en ninguna parte se eligen jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Gerardo Fernández Noroña coincidió con Ricardo Monreal al sostener que fue el pueblo mexicano el que otorgó el mandato a Morena para elegir por voto al Poder Judicial.

Indicó que es un clamor del pueblo para que desaparezcan las pensiones vitalicias y los salarios por encima del sueldo del presidente. “El pueblo tiene hambre y sed de justicia a secas”, remató.

🗳️📌NO ES UNA REFORMA, ES UNA REVOLUCIÓN AL PODER JUDICIAL: FERNÁNDEZ NOROÑA





Julen Rementeria dice que la propuesta no tiene elementos comprobables para acabar con corrupción; Rubén Moreira pide subida presupuestal

En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario de el PAN, Julen Rementeria, aseguró que la propuesta de reforma al Poder Judicial genera inquietudes a partidos y parte de la población en México.

Julen Rementeria dijo que al plantear irreductibles, como someter a jueces, magistrados y ministros a voto popular, se propone “soluciones” a problemas de corrupción, impunidad, a la vez que se mejoran los tiempos de impartición de justica.

Sin embargo, comentó que pese a que los partidos de oposición han leído la propuesta, no han podido entrever ningún elemento que asegure que esto es posible.

Plantear irreductibles desde este momento genera inquietudes, porque no existe en la propuesta presidencial de reforma al Poder Judicial elementos que garanticen que la elección popular de los juzgadores terminará con la corrupción y la impunidad, dice el panista Julen Rementeria.

En ese mismo sentido, el líder de la Cámara de Diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que México se merece un Poder Judicial que cuente con todos los recursos necesarios para enfrentar la alta responsabilidad.

En su opinión, los Poderes Ejecutivos y Legislativos no han estado a la altura para satisfacer las necesidades presupuestarias para “sacar lo mejor” del Poder Judicial.

Rubén Moreira argumentó que no se puede pedir justicia pronta cuando no hay juzgados suficientes o no se remunere dignamente a los jueces. “Por cada cien mil habitantes hay .33 jueces federales y 3.39 locales que atienden 4 millones casos al año” , concluyó.

El líder de los diputados priistas, Rubén Moreira dimensiona el trabajo del Poder Judicial. Hay 4 millones de asuntos nuevos; un juzgado mercantil en Monterrey tiene 15 mil expedientes.

Dante Delgado apoya cambios en el Poder Judicial, pero no para que deje de ser un contrapeso, dice en Primer foro sobre reforma al Poder Judicial

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo estar de acuerdo con cambios en el Poder Judicial, pero no para que deje de ser un contrapeso.

Dijo que no se puede permitir que en México se debiliten y desmantelen los organismos de contrapeso, pues esto representaría un espiral de descomposición institucional.

“Incorporemos la participación ciudadana con responsabilidad, no generando inestabilidad”, dijo Dante Delgado.