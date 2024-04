Legisladores del PRI y PAN tacharon de inconstitucional la reforma a pensiones luego de que se confirmara que usarán fondos no reclamados de Afores para su financiamiento.

Una vez más, las bancadas de oposición dejaron saber que están en contra de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar por las partes que componen el proyecto.

Sobre todo, aquella en la que el Gobierno Federal y diputados de Morena afirman que usarán los fondos no reclamados de Afores para la implementación de la reforma a pensiones.

Pues, de acuerdo con el PRI y PAN, son medidas inconstitucionales en contra de los trabajadores del país; “ se apoderan de las Afores ”, argumentaron.

¿Usar fondos no reclamados de Afores para reforma a pensiones es inconstitucional? Esto acusan PRI y PAN

A pesar de que Morena indicó que el uso de fondos no reclamados de Afores para la reforma a pensiones será bajo un sistema que priorice la dignidad de trabajadores, PRI y PAN no aceptan el plan.

Por lo cual, tacharon la iniciativa como inconstitucional y anunciaron que no la apoyarán para reiterar su rechazo a que el Fondo de Pensiones del Bienestar toque recursos de trabajadores.

Mismos que, son únicamente derecho de los propietarios y no deben ser vulnerados por el Gobierno Federal ni las administradoras por la reforma a pensiones, según indicaron el PRI y PAN.

“ Ayudaremos a los trabajadores a que se defiendan ” expresó la oposición anticipando acciones como respuesta a un posible avance de la propuesta por la legislación guinda.

Asimismo, tomando en cuenta que por ser la reforma a pensiones y su uso de Afores de materia secundaria, Morena podría aprobarla sin el apoyo de PRI y PAN.

PRI y PAN listos para atacar reforma a pensiones con este plan legal

No suficiente con posicionarse en contra de la reforma a pensiones, integrantes del PRI y PAN aseguraron estar listos para actuar legalmente en contra de su estructura, en caso de ser aprobada.

Y lo harán, según expresaron las bancadas opositoras, a través de la presentación de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De igual modo, sea relevante en el resultado o no, no votarán por ella con el fin de impugnar su ejercicio y evitar que se usen los Afores no reclamados de miles de ciudadanos.