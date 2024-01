El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que tratará de enviar al Congreso de la Unión una reforma en materia de pensiones.

Tras su anunciom diferentes personalidades, entre ellos columnistas y periodistas de medios opositores al gobierno de AMLO, han manifestado su preocupación por la propuesta de reforma al sistema de pensiones.

Ello al señalar que las Afore que actualmente reciben ingresos de las y los trabajadores mexicanos están en riesgo, por ello, a continuación te contamos cuál sería el impacto de la reforma anunciada y de qué se trata.

AMLO anuncia reforma a pensiones

Desde Río Blanco, Veracruz, AMLO anunció que en sus últimos meses 9 de gobierno enviará al Congreso de la Unión una propuesta de cambio a la contrarreforma laboral impuesta por el expresidente, Ernesto Zedillo.

Con ella, expuso el presidente de México, tratará que los trabajadores mexicanos reciban el 100% de su salario cuando terminen su periodo laboral, y no la mitad como actualmente se encuentra en vigor.

Ello debido a que, según sus palabras, es “injusto” que luego de trabajar por 30 años ni siquiera reciban su salario de cuando se encontraban activos.

“Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones, y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando termina, ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo, sino la mitad” AMLO

¿Qué indica la reforma a pensiones de Ernesto Zedillo?

La ley a modificar fue enviada por Ernesto Zedillo e impuso un cambio en materia de pensiones a trabajadores mexicanos, a partir de 1997.

En ella, se redujeron los beneficios de los empleados, pues modificaron la Ley de 1973 en donde se indicaba que quienes cotizaban 500 semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tenían derecho a una pensión.

Dicha pensión se calcula con los ingresos de los últimos cinco años de salario del trabajador; para después dar un monto a los jubilados y pensionados hasta su muerte.

Sin embargo, con la Ley de 1997 se desechó esta forma de pensión y se pasó al sistema de Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE).

¿Qué es la Afore y cómo funciona?

Afore es un fondo de ahorro manejado por una institución que se encarga de llevar la administración de dicho dinero para el retiro de los trabajadores.

En ella, se acumulan las aportaciones que periódicamente se depositan por parte del patrón, el gobierno y el trabajador, con base en el salario base de cotización.

A partir de ello, las instituciones que manejan tu AFORE (la que tú elijas) invierte en mercados financieros, sujetas a un régimen de inversión diseñado para reducir el riesgo y mantener portafolios diversificados.

De dichas inversiones se deberán generar rendimientos, los cuales se invertiran en tu cuenta AFORE nuevamente. Cabe destacar que además de lo que se retira del sueldo y aporta el patrón, el mismo trabajador puede realizar Ahorro Voluntario a su cuenta.

En cuanto a la pensión que se otorga del AFOREse manejan dos formas, la renta vitalicia y el retiro programado, mismas que funcionan de la siguiente manera:

Renta vitalicia: Se trata de una pensión de por vida que se contrata con una aseguradora, en donde tu saldo acumulado en tu Cuenta AFORE al momento de tu jubilación, será el que defina el monto de tus ingresos de por vida, luego de tu retiro.

Retiro programado: En este caso, la institución encargada de administrar tu AFORE calculará el monto de la pensión según el saldo acumulado en tu cuenta, los rendimientos obtenidos y de la esperanza de vida que te calculen. Con ella recibirás el dinero que hayas ahorrado hasta que se agoten los recursos de tu AFORE.

¿Cómo afecta la reforma de pensiones de AMLO a los AFORE?

Hasta el momento no se tiene certeza de la propuesta de AMLO con respecto a su anunciada reforma de pensiones para las y los trabajadores mexicanos, no obstante, ya se han señalado algunas posibilidades al respecto.

Algunos columnistas y periodistas como Ricardo Alemán o Maricarmen Cortés, expresaron su preocupación por el anuncio de AMLO y acusaron una doble intención del presidente.

Según expusieron, la reforma de pensiones indicaría el fin a los AFORE de las y los mexicanos trabajadores al momento, y quienes cotizan en él desde 1997 que entraron en vigor.

En ese sentido, se indicó que el dinero que se encuentra dentro de los AFORE podría desaparecer y ser expropiado por el gobierno mexicano.

No obstante, al momento no se puede saber con certeza nada al respecto, pues la propuesta de reforma no es formal ni conocida en su totalidad.

Otro de los posibles riesgos es que al igual que en la década de los 90, los fondos disponibles para las pensiones corran riesgos, ya que en aquel entonces éstas recibían ingresos importantes de las aportaciones de los trabajadores activos.

Lo que resultó insuficiente para costear dichas pensiones, debido al incremento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad, misma que afectaría la proporción de quienes generar los ingresos y quienes lo reciben. Siendo más los últimos.

No obstante, la reforma de AMLO no ha indicado situaciones específicas como de dónde se costearían las pensiones a los trabajadores, o si el AFORE se elimina o no.