México.- Diputados del PRD demandaron la creación de una comisión especial para investigar la actuación del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell en cuanto al manejo de la pandemia de Covid-19.

A través de un comunicado, Verónica Juárez Piña , coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, pidió la creación de una Comisión Especial en dicho recinto legislativo.

La diputada Verónica Juárez Piña informó que su bancada presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para que se investigue a Hugo López-Gatell.

Lo acusan de soslayar indicadores internacionales como los índices de positividad, letalidad del virus, fallecimientos y contagios totales y diarios, para dar a la población una sensación de falsa seguridad.

La coordinadora del PRD acusó que la forma en la que Hugo López-Gatell realizó las conferencias sobre el manejo de la pandemia fue con “manipulación, irresponsabilidad e insensibilidad”.

Verónica Juárez Piña refirió que el subsecretario López-Gatell no actuó como científico , “sino como mercenario al servicio del presidente” AMLO porque no atendió las recomendaciones de la OMS.

“Y de manera irresponsable, Gatell fue cómplice de estas decisiones al no respaldar el uso de cubrebocas, ocultar las cifras reales, sumarse a las descalificaciones contra quienes advertían que la política no era correcta y no decirle a López Obrador que se estaba equivocando”.

Verónica Juárez Piña