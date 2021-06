México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y la periodista Peniley Ramírez, protagonizaron un pleito durante la conferencia vespertina de salud de este martes 8 de junio de 2021.

El intercambio de opiniones entre ambos se dio cuando la periodista Peniley Ramírez, de Univisión, tomó el micrófono para preguntar a Hugo López-Gatell sobre la aprobación de la vacuna de CanSino en México para uso de emergencia, con el fin de aplicarla en el plan nacional de vacunación.

Esto porque en un reportaje para Univisión Peniley Ramírez reveló que, según fuentes, esta vacuna fue aprobada con efectividad cuestionada e irregularidades.

Hugo López-Gatell dio una respuesta larga donde explicó el proceso para la aprobación para uso de emergencia de una vacuna por parte de Cofepris, el cual, dijo, no toma en cuenta al Comité de Moléculas Nuevas únicamente, ya que este recomienda, y por ende, la autoridad sanitaria se nutre de otra información.

Según Hugo López-Gatell, la aprobación de CanSino se dio gracias a información de la autoridad sanitaria de Chile, además de las deliberaciones del Comité de Moléculas Nuevas.

Esta respuesta evadió las preguntas de Peniley Ramírez: si el Comité de Moléculas Nuevas había aprobado el uso de la vacuna de CanSino, por lo que la periodista reiteró sus planteamientos y cuestionó al subsecretario por exponer 5 minutos sin responder su pregunta.

Además, lamentó el trato de la Secretaría de Salud con la prensa al asegurar que “no es correcto que usted diga eso a la prensa. Por favor responda a la pregunta”.

Sin embargo, Hugo López-Gatell insistió en que el Comité de Moléculas Nuevas no es autoridad, sino únicamente recomienda. Además este hizo hincapié en los lugares donde labora la periodista: Reforma, El Universal y Univisión.

Hugo López-Gatell dice que “no hay privilegios”; Peniley Ramírez pide a médicos salir on the record

Hacia el final de la conferencia Hugo López-Gatell dijo que se deben respetar las reglas de la conferencia de salud y que no hay privilegios.

“Espero que no necesite un sillón u orden de privilegio” Hugo López-Gatell

Peniley Ramírez, a su vez, fue a Twitter a pedir a los doctores a hablar sin esconder sus identidades, y acusó que " si ustedes no están on the record, son ellos contra nosotros. Quienes pierden son todos”.