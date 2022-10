¿Por qué Ricardo Monreal no ha renunciado a Morena? El senador del partido expuso su más fuerte motivo para no dejar las filar del Movimiento de Regeneración Nacional.

A pesar de los constantes desencuentros que ha sostenido con otros integrantes de Morena, el senador Ricardo Monreal no se ha separado del partido.

Al ser cuestionado sobre la razón por la cual hasta el momento sigue en las filar del partido, Ricardo Monreal reveló que hay un fuerte motivo por el cual ha permanecido en Morena.

Entrevistado por medios de comunicación, Ricardo Monreal explicó cuál es el más fuerte motivo por el cual hasta el momento no ha tomado la decisión de abandonar a Morena.

Al respecto, señaló que la principal razón por la cual no ha dejado atrás al partido, es el respeto que tiene por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fundador de Morena.

El senador refirió que mantiene un fuerte respeto por AMLO, debido a que desde hace 26 años ambos se embarcaron en la misma lucha en la que siguen aún en la actualidad.

Debido a ello, Ricardo Monreal sentenció que a pesar de las diferencias y conflictos que se le han presentado al interior del instituto político, no tiene la intención de “salir por la puerta trasera” de Morena.

Por dicha razón, refirió que al no considerar salir de la filas del Movimiento de Regeneración Nacional, tampoco se le puede tildar de ser un traidor.

En ese sentido, destacó que aún cuando pueda llegar a tener opiniones y posturas diferentes dentro de Morena, no cabe la idea de que su presencia en el partido signifique una traición al mismo.

“Lo que me tiene aún en Morena en mi respeto por el presidente de la República. Por que él y yo iniciamos hace 20 años esta lucha y no voy a salir por la puerta trasera de Morena. No puedo admitir ser traidor por que piense distinto”

Ricardo Monreal