Ricardo Monreal, senador de Morena, se quejó de que diario lo atacan y hará un estudio para demostrarlo.

Durante una conferencia de prensa este lunes 24 de octubre, Ricardo Monreal dijo que hay cientos de cuentas que se enfocan en atacarlo diariamente en redes sociales desde hace 16 meses.

Señaló que la mayoría de ellas son parte de campañas financiadas, por lo que surgen bots en redes como Twitter y Facebook, que advirtió va a denunciar.

Layda Sansores contra Ricardo Monreal: el único problema de AMLO que no arregló Adán Augusto

Al respecto, Ricardo Monreal dijo que aquellos que lo atacan, se equivocan, y señaló que realizará un estudio forense para demostrar los ataques en su contra.

El senador y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado anunció que él mismo trabaja en un estudio forense para describir las cuentas que lo atacan.

Ya que Ricardo Monreal explicó que las cuentas que se enfocan en atacarlo son las mismas que hablan bien de otra candidata, quien confirmó se trata de Claudia Sheinbaum.

“Se equivocan quienes me atacan, todos los días; por cierto, estoy haciendo un estudio forense para describir todas las cuentas que diario me atacan, al mismo tiempo que alaban a una candidata al mismo tiempo me atacan, son cientos, diarias”.

Ricardo Monreal