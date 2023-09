Emilio Lozoya tomó la palabra para decir NO. Ya no seguiré negociando. Esto es una EXTORSIÓN. No tiene sentido que me pidan 30 millones antes ni tampoco 20.



Solo una cantidad ha Sido la correcta dijo LOZOYA: 10.4mdd. 3.4 por Agronitrogenados y 7 mdd por Odebrecht.