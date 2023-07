Amigos de Emilio Lozoya lo traicionaron, asegura abogado.

En una entrevista que concedió al diario El Universal, su abogado acusó que los amigos, e incluso testigos de los hechos, traicionaron al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esto porque se habrían arrepentido y no declararon nada que pudiera salvar del juicio a Emilio Lozoya. Por esa razón, aseveró que ya no tiene otra opción más que acudir a defenderse de las acusaciones en tribunales.

Emilio Lozoya (Internet)

Amigos de Emilio Lozoya lo traicionaron; no quieren que hable más, aseguró su abogado

Emilio Lozoya deberá presentar sus recursos de defensa ante los tribunales, luego de que el Gobierno de México no aceptara el acuerdo por reparación del daño que estaba previsto durante la audiencia celebrada el pasado 18 de julio.

Al contrario, se tomó la decisión de aumentarlo hasta en un 200%, ya que la cantidad que estaba fijada en 10.7 millones de dólares, aumentó hasta 30 millones dólares (más de 500 millones de pesos).

Con información de El Universal, pese a este inesperado aumento, el abogado del ex funcionario no considera que se trate de un tema por dinero, sino acusó que se trata de una cuestión política.

Señaló que por motivos de intereses, prefieren que Emilio Lozoya permanezca en prisión y no continúe revelando información, puesto que los involucrados son personas que tienen cierto poder.

Refirió que por eso se habría dado el aumento en el monto reparatorio por el daño , ya que pagar una suma que supera los 500 millones de pesos es prácticamente imposible, por lo que tendría que quedarse en prisión.

José Antonio González Anaya, Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto (Cuartoscuro / Presidencia)

UIF y Pemex cambian su discurso con Emilio Lozoya; acusan motivos políticos

De acuerdo con el abogado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está cambiando su discurso, ya que cuando se realizó la acusación en contra de Emilio Lozoya saaeguraron que el monto eran los 10.7 millones de dólares.

Sin embargo, ahora habrían cambiado de decisión, pero no existe argumento válido para que esto pudiera ocurrir.

El ex director de Pemex fue señalado de recibir un soborno más de 8 millones de dólares, pero esta aseveración no se encuentra en la carpeta de investigación, por lo que no tiene fundamentos y no puede ser usada para ningún fin .

Debido a esta decisión, reiteró que el único motivo viable para esta decisión no sería otra más que un fin político.

Será el próximo 31 de agosto cuando los involucrados revisen si es factible llegar a un nuevo acuerdo.