El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó por qué propone eliminar diputados y senadores plurinominales.

En la mañanera de hoy 15 de junio, AMLO habló sobre la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso y en este contexto propuso eliminar diputados y senadores plurinominales.

En Palacio Nacional, comentó que se requiere de una reforma que garantice la “independencia” en todas las elecciones y que persevere la democracia.

AMLO dio su postura sobre la reforma electoral que enviará al Congreso, que plantearía la eliminación de los 200 diputados y 32 senadores plurinominales.

Sobre su propuesta sobre la eliminación de 200 diputaciones plurinominales y también en el Senado, cuestionó si realmente son necesarias esas curules.

Al preguntar que ¿por qué no nada más se quedan los de mayoría?, AMLO comentó que con esa postura presentará una reforma a la ley, “para que haya democracia plena”.

“¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría?... ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero eso no sólo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución para que haya democracia plena”