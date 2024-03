Un nuevo pleitazo tuvo lugar entre las senadoras Lilly Téllez y Rocío Abreu en la Cámara de Senadores. Tan intensa estuvo que se dijeron de todo, hasta insultos.

Esto ocurrió en la sesión de este miércoles 20 de marzo de 2024, cuando se discutían las solicitudes de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato.

Entre las cosas que se dijeron durante el pleitazo de Lilly Téllez y Rocío Abreu, del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena, respectivamente, hubo insultos, acusaciones y hasta retos . Esto fue lo que pasó.

La Cámara de Senadores fue testigo de un nuevo pleitazo entre las senadoras Lilly Téllez y Rocío Abreu durante la tarde de este miércoles.

Y es que mientras Lilly Téllez, del PAN, respondió por alusiones personales que “hay mujeres buenas, de buena entraña, educadas. Y hay mujeres malas, de mala entraña como todas esas de Morena que se sientan ahí”, también calificó como “bola de corruptas” a todas las senadoras del partido guinda.

Ante esto, la senadora Rocío Abreu, quien fue acusada de recibir dinero en efectivo , manifestó que Lilly Téllez “está mal de sus facultades mentales” por consumir anfetaminas.

Además, la morenista se defendió y dijo que ella sí tiene cómo comprobar los recursos que ha recibido, mientras que la panista es una mujer disoluta, que no tiene moral y “no quiere transparentar el dinero que se le da para ayudar al pueblo porque todo se lo roba” porque no sabe siquiera para qué es senadora.

De esa persona que no sabe hablar nada más de puras estupideces porque no tiene ni siquiera la capacidad de leer. Es una ignorante cualquiera.

Y, además, es una mujer que no tiene ni moral que al final de cuentas ni en su pueblo la quieren porque no sabe ni siquiera para qué es senadora.

La que no gana una elección ni de reina del carnaval. Esa que se dedica a extorsionar a la gente y al gobierno cabildeando porque es lo único que sabe hacer (...).

Hasta la senadora Kenia López Rabadán del PAN se metió en el pleitazo entre Lilly Téllez y Rocío Abreu en la Cámara de Senadores por los insultos que se dijeron y las acusaciones que lanzaron sobre corrupción la una a la otra.

La panista comentó que su compañera de bancada solo hizo una mención a “una corrupta y de pelo chino”, y la senadora Rocío Abreu reaccionó.

Si ella se da por aludida a propósito de esos dos calificativos, me parece preocupantísimo. Pero más allá de eso, después de escuchar a la senadora Abreu decir una serie de agresiones, aquí venimos a debatir.

Ustedes defienden a los delincuentes, a un gobierno corrupto, a los sobres amarrillos… Ese es su problema y lo tendrán que justificar ante la vida y, al que es creyente, ante Dios.

Pero aquí me parece, presidenta, que vale la pena conminar a todos a que no entremos a una descalificación personal. Estas descalificaciones personales de la senadora Abreu en términos ofensivos y en términos violentos, no abonan al México que todos queremos.

Senadora Kenia López Rabadán