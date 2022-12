La conferencia mañanera de este 26 de diciembre tuvo sus momentos oscuros respecto a supuestos periodistas que prácticamente pidieron trabajo y equipararon al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con los tlatoanis de las culturas originarias de México

Es decir pasamos de la participación del personaje Lord Molécula con sus “señor presidente de los todos los mexicanos”, a comparar a AMLO con los antiguos gobernantes mexicas.

Una persona que se presentó como periodista, pero que actuó como una especie de simpatizante con la Cuarta Transformación, se tomó el atrevimiento de pedirle a AMLO fungir de “palanca” para llevar a cabo su trabajo.

Y es que le pidió contactar al productor Epigmenio Ibarra a fin de revisar si es posible realizar una serie sobre el renacimiento de la cultura Mexica.

“Y dirá usted por qué me paro aquí, porque lo que me he propuesto es tan grande que no puedo, y le quería pedir el favor de si me contacta con el productor Epigmenio (Ibarra) para poderle plantear esta serie y ver si es posible realizarla”

AMLO