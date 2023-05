El comunicador Pedro Ferriz Hijar se destapó en redes sociales como aspirante a la presidencia en las elecciones 2024; aseguró que no le importa que lo insulten y lanzó una polémica propuesta que generó burlas en Twitter.

Pedro Ferriz Hijar es hijo del periodista Pedro Ferriz de Con y nieto del comunicador Pedro Ferriz Santa Cruz. Estudió periodismo en la Universidad Francisco Vittoria de Madrid y ha sido comunicado de Efekto Noticias.

Más allá de su trayectoria, Pedro Ferriz Hijar ha manifestado de forma clasista su descontento por el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); lo hizo en 2019 al criticar los zapatos del funcionario en una foto:

“Es una pena que alguien así represente al presidente de una nación”. Pedro Ferriz Hijar

Y reiteró su postura de manera más explícita en 2020 también en Twitter , cuando le dijo “naco” al presidente:

“¿Usted ve a López Obrador y encuentra en él un hombre preparado o a un naco con poder?” AMLO

Pedro Ferriz Hijar se postuló para las elecciones 2024, desde sus redes sociales, el 15 de mayo de 2023.

Pedro Ferriz Hijar se destapó en redes sociales como posible candidato para las elecciones 2024 y lanzó una propuesta que generó burlas de los usuarios de Twitter; “Es cierto me destapo a la presidencia”, dijo el comunicador.

“Compañeros y compañeras, amigos de las redes sociales, mexicanos y mexicanas: He decidido después de mucho pensar y, por supuesto, platicar con mi esposa en lanzarme a la presidencia de México”, dijo Pedro Ferriz Hijar en un video.

“Es importante que en estos momentos un mexicano que tenga el valor enfrente los grandes problemas que tenemos en nuestro país, ir por la vía independiente, sin el apoyo de partidos políticos; con el apoyo de la sociedad”, aseguró.

“Propuestas hay muchas, pero lo más importante es rescatar a nuestro país de este tremendo error que se hizo en la presidencia pasada, buscar el desarrollo económico, apoyar a los empresarios, apoyar a la gente que esté en necesidad sin tener que estar insultando a nadie. Creo que México es un país que entiende por las buenas”. Pedro Ferriz Hijar

Dicho lo anterior, Pedro Ferriz Hijar dijo que su primera propuesta será meter a la cárcel a AMLO justo después de que le entregue la banda presidencial:

Dentro de mis primeras propuestas, acabaré con este gobierno de Morena, y. sobre todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador al que me comprometo a meter a la cárcel de inmediato. En el momento en el que se me ponga la banda presidencial y me haga él entrega de ella, en ese momento, lo voy a mandar a arrestar y, en ese momento, se lo van a llevar a él y a sus compinches. No se lo van a llevar a la “chingada”, se lo van a llevar a un lugar mejor: a prisión”. Pedro Ferriz Hijar

“México es para aquellos que tenemos sueños, que tenemos aspiraciones. A mí no me importa que me insulten, a mí me importa poner mi grano de arena, ¡Viva México!”, concluyó.

Es cierto me destapo a la presidencia



Mi primer propuesta



Pedro Ferriz de Con confiesa campaña contra AMLO con participación de empresarios en audio filtrado

Las aspiraciones presidenciales de Pedro Ferriz Hijar traen a cuenta un audio filtrado de Pedro Ferriz de Con en abril de 2020. Entonces el periodista confesó orquestar una campaña contra AMLO desde su programa de radio.

Una voz presentó a los empresario como un “grupo de amigos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)”; se dieron a conocer los siguientes nombres:

Carlos Chavero

Carlos Sánchez

Eduardo de la Fuente

Gustavo de la Serna

Jorge Alegría

Javier de Uriarte

José Tena

Después intervino Pedro Ferriz de Con para explicar su campaña:

“Yo tengo una campaña que voy a usar en le programa hasta que me lo quiten: No tenemos presidente, no tenemos gobierno y, aquí esta la parte más delicada, pienso que si queremos que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar en una zona que nunca hemos entrado, y es una zona de riesgo”. Pedro Ferriz de Con

Sin embargo, simpatizantes de la 4T, como el escritor Fabrizio Mejía, aclararon que esa “zona riesgo” a la que hizo referencia Pedro Ferriz de Con “y este nuevo grupo de ultraderecha”, no fue otra cosa que un golpe de estado.