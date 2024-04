Los periodistas Pedro Ferriz de Con y Carlos Loret de Mola se encuentran en disputa tras el primer debate presidencial; aquí te explicamos por qué se están peleando públicamente ambos comunicadores.

Tras el primer debate presidencial llevado a cabo el domingo 7 de abril en la oficina central del Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Loret condujo un post debate en el medio Latinus, donde se dio como perdedora del encuentro a Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República.

El analista Jesús Silva-Herzog afirmó en este análisis que la candidata pasó de “plantear una denuncia que va al corazón de un régimen (para) luego ir con una trivialidad”. En ese sentido, concluyó que Xóchitl Gálvez “fracasó”, pues lo debates son para “exhibir la médula de un agente político”.

“AMLO me odia profundamente”, dice Carlos Loret de Mola a León Krauze en entrevista

Con base en esta declaración, Carlos Loret de Mola, moderador del post debate, tomó la palabra:

“Lo que no está diciendo Jesús es: Desde hace un año, desde quedó de candidata hace 9 meses, se le está pidiendo que aproveche lo bueno de los partidos, sacuda lo malo y se plantee como esta alternativa ciudadana; se le está pidiendo que tenga un mensaje coherente, porque si ves su desempeño de los debates dentro de la oposición, fue así, ¿eh? O sea, acuérdate de los debates contra Beatriz Paredes; los ganó Beatriz Paredes y eso que nadie esperaba nada de Beatriz Paredes en términos de los debates de la oposición. Entonces este arroz ya se coció”

Posteriormente, retomó esta idea en su columna para El Universal del 9 de abril, titulada “El eclipse de Xóchitl y sus fanáticos”:

“Denise Dresser, Jesús Silva-Herzog Márquez y Leopoldo Gómez lo dijeron con todas sus letras: Claudia Sheinbaum ganó el debate. Lorenzo Córdova y Lorena Becerra fueron en la misma dirección. A mí me tocó moderar en Latinus la mesa de análisis tras el primer debate presidencial y estuve de acuerdo con ellos”

Pedro Ferriz de Con calificó com un “despropósito” las conclusiones de Carlos Loret de Mola tras el primer debate presidencial, pues aseguró que Xóchitl Gálvez ganó el encuentro “porque habló con verdad” mientras que Claudia perdió “porque se defendió con mentiras”.

“Mira, una cosa es ser un comentarista que ha tenido el privilegio de encabezar un equipo, que te paga Roberto Madrazo, para defender a los que no vamos de acuerdo con los que no vamos de acuerdo con López Obrador; eso está bien. Has sostenido con valor todos los datos que te han pasadao; eso está bien"

Pedro Ferriz de Con