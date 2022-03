Pedro Carrizales “El Mijis” murió en accidente automovilístico el 3 de febrero, confirman fiscalías

Pedro Carrizales, “El Mijis”, murió en un accidente automovilístico el 3 de febrero, confirmaron la noche del miércoles 2 de marzo las fiscalías de justicia de cuatro entidades:

Con base en las indagatorias, las fiscalías descartaron que el accidente y posterior muerte de Pedro Carrizales “El Mijis”, haya sido producto de un ataque armado .

En un comunicado, las fiscalías señalaron que como parte de las investigaciones por la desaparición de Pedro Carrizales ‘El Mijis’, tuvieron conocimiento de un accidente carretero:

Las autoridades señalaron que a fin de ver si dichos hechos guardaban relación con la desaparición de ‘El Mijis’, se dio intervención a peritos de los cuatro estados en las materias de:

Las fiscalías de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí señalaron que del resultado de los dictámenes realizados...

“... se pudo determinar que el vehículo del evento del 3 de febrero corresponde al señalado como el que conducía la víctima, y que los restos humanos localizados en su interior corresponden al del C. Pedro César Carrizales Becerra”

El comunicado detalla que el accidente de ‘El Mijis’ sucedió en Tamaulipas, dirección noreste a sureste sobre la carretera Nuevo Laredo- Piedras Negras a la altura del kilómetro 27,

Las fiscalías destacaron que los resultados de las indagatorias descartaron que el accidente de ‘El Mijis’ haya sido producto de algún ataque armado:

“Las experticias referidas de igual manera concluyen que el accidente corresponde a un hecho de tránsito terrestre, que no se localizaron orificios de entrada o salida que infieran que el vehículo pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego, y que el mismo no presenta hundimientos de deformaciones por compresión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor”

Fiscalías de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí