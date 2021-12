PAN protesta contra el desabasto de medicamentos para personas con cáncer

El Partido Acción Nacional (PAN) se sumó a las protestas por el desabasto de medicamentos para personas con cáncer en México.

Mediante el hashtag #NoHayQuimio, el PAN protestó contra el desabasto de medicamentos para personas con cáncer y afirmó que es una realidad .

Al respecto, dijo que detrás de cada receta no surtida, “hay una historia de dolor y vulneración sistemática al derecho a la salud que no podemos permitir”.

“El desabasto de medicinas es una realidad. Detrás de cada receta no surtida, hay una historia de dolor y vulneración sistemática al derecho a la salud que no podemos permitir, por eso no sumamos a la protesta de miles de ciudadanos y organizaciones. #NoHayQuimio”

PAN