El Partido Acción Nacional (PAN) le pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evitar la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión; “con el 54% de los votos quieren el 75% de los diputados”, reclamó Marko Cortés, presidente nacional de dicho partido.

Los resultados de las elecciones México 2024 no solo concluyeron con un contundente triunfo de Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República, ya que Morena y aliados prácticamente lograron la mayoría calificada en el Congreso de Unión.

En ese marco, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició una campaña desde el 26 de julio para explicar que la asignación de diputaciones plurinominales tomará en cuenta el criterio de máximo 8 % de sobrerrepresentación por partido político, y no por coalición.

“Así, al momento de asignar las diputaciones por el principio de Representación Proporcional deberá verificar: 1. Que ningún partido político tenga más de 300 diputaciones, tanto de Mayoría Relativa como de Representación Proporcional, y 2. También debe garantizar que el número total de diputaciones de cada partido no exceda en un 8 % su porcentaje de votación nacional emitida” INE

PAN: “Morena y aliados pretende tener el 75% de Cámara de Diputados con el 54% de los votos”

El PAN hizo un llamado al TEPJF para evitar que Morena y aliados obtengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados; el partido aseguró la coalición Sigamos Haciendo Historia busca modificar la Constitución de manera unilateral y arbitraria para vulnerar Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral y a todos los órganos autónomos.

Mediante un comunicado, el presidente del PAN, Marko Cortés, advirtió que el PAN no permitirá que se logren las pretensiones de Morena:

“Morena y aliados pretende con el 54% de los votos, tener el 75% de las curules en la Cámara de Diputados” Marko Cortés

“No es posible que pretendan que se otorguen más curules a partidos menos votados que el PAN”, dijo por casos como el del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual contará con más diputados que el PAN pese a haber obtenido 8.96%, de la votación frente al 18.04% de Acción Nacional.

PAN reclama por sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados: “El TEPJF no puede ser solo calculadora”

El presidente del PAN instó al TEPJF a evitar la sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados; Marko Cortés dijo que lo dispuesto en ese sentido no refleja el ejercicio de la votación en las elecciones México 2024.

“El Tribunal Electoral constitucional no puede ser solamente una calculadora. Por ello, pedimos una interpretación apegada al espíritu del constituyente, que refleje lo que ocurrió en las urnas, donde se aplique el techo de sobre representación, pero ponderado con lo que fue votado” PAN

“No permitamos la sobre representación en el Congreso de la Unión. Digamos no al agandalle de Morena y sí a la pluralidad expresada en las urnas”, expresó Marko Cortés, quien protagonizó una pelea por este tema con el ex secretario del Trabajo y Previsión Social en el sexenio de Felipe Calderón, Javier Lozano; esto el pasado 2 de julio en el programa de Carlos Alazraki de Atypical TeVe.

“Es absolutamente inaceptable, para nosotros inconstitucional e inmoral, que teniendo un 56 por ciento de los votos quieran darles el 74 por ciento de la integración de la Cámara de Diputados (...) Y lo que te valdría sería un 8 por ciento porque es lo que establece la Constitución” Marko Cortés

Javier Lozano le responde a Marko Cortés: “Nos van a atorar”

Javier Lozano le dio la razón a Marko Cortés por la afirmación anterior. Y no solo eso, también le explicó al presidente nacional del PAN que su partido debió haber modificado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) cuando tuvo la oportunidad.

“Tienes razón, el artículo 54 de la Constitución; el espíritu del legislador. Debimos haber cambiado la Constitución en su momento para que no dijera “partido” sino “partido y/o coalición” según se trate” Javier Lozano

En ese sentido, Javier Lozano aseguró que cada partido de Morena y aliados contará con el 8 por ciento de sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión:

“El problema es que nos van a aplicar la ‘exegética’, nos van a aplicar la estricta, y nos van a decir ‘Esto es por partido’ y si son 3 partidos, 8 por ciento cada uno de ellos; nos van a atorar, Marko, eso ya lo deberíamos saber” Javier Lozano

Javier Lozano pide la renuncia de Marko Cortés a la presidencia del PAN

Tras la participación de Javier Lozano, Marko Cortés llamó a la oposición a atrincherarse en la Cámara de Senadores pues explicó que Morena y aliados no cuentan con la mayoría calificada en dicha instancia.

Javier Lozano y Carlos Alazraki respondieron ante dicha postura: Alazraki aseguró que al menos “dos no van a ir, dos se van a vender”, en referencia a los votos faltantes de Morena y aliados para aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Senadores, mientras que Lozano, viendo a los ojos a Marko Cortés, consideró que “la ingenuidad a cierta edad merece otro calificativo”.

“Pensar, porque hay que recordar que son las dos terceras partes de los individuos presentes. No necesitas que un cabrón abiertamente vote y aparezca en la pizarra, con su ausencia. ¿Te gusta París, hermano? ¿Te gusta Miami? ¿Te gustan las Bahamas? ¿Te gusta Río de Janeiro? Vete para allá, no asistas cabrón” Javier Lozano

Marko Cortés aseguró que ningún legislador del PAN optará por esta vía. Sin embargo, en este punto Javier Lozano cuestionó la estadía del presidente nacional del PAN en dicho cargo:

“En el 2009, cuando perdimos las elecciones intermedias, estaba Felipe Calderón en la Presidencia de la República (...) Al día siguiente que perdimos, y mira que no es santo de mi devoción, es más me cae gordo Germán Martínez. Pero llegó al día siguiente, junto con Roberto Gil y Juan Ignacio Zavala y presentaron su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Por qué tú no hiciste lo mismo después de estas elecciones y el enorme fracaso del Partido Acción Nacional?” Javier Lozano

Marko Cortés asegura que Genaro García Luna nunca fue del PAN; Javier Lozano dice lo contrario

Marko Cortés le respondió a Javier Lozano tras cuestionar su estadía en la presidencia del PAN; el dirigente consideró son “los animales que nadie quiere en su casa los que se van cuando un barco no está bien” y además aseguró hacer un mejor trabajo que Lozano como legislador.

Sin embargo, otro tema que generó polémica entre ambos fue el nombre de Genaro García Luna, pues Marko Cortés afirmó que el PAN nunca ha reconocido como su integrante al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, quien cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico.

“El concepto de la campaña era ‘Por un México sin miedo’ y era combatir la inseguridad, la violencia. Y cuando hablábamos de esos temas que te sacaran a García Luna, hoy en la cárcel, por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, pues claro que pegó. Y yo te diría: Ahí el PAN qué tuvo que ver si el PAN ni lo contrató, el nunca fue panista, no teníamos nosortros que responder absolutamente nada de eso” Marko Cortés

Javier Lozano: Marko, a ver, a ver, a ver, eso es una cobardía... El señor era un secretario de Estado en un Gobierno panista

Marko Cortés: Pero no era panista...

Javier Lozano: Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su credencial

Marko Cortés: Por eso, pero no era panista

Javier Lozano: Ah, ahora resulta que porque no es panista entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros

Marko Cortés: No, claro que no, nosotros no, el PAN nunca lo ha reconocido como panista

Javier Lozano: Y no importa que fuera panista o no panista, trabajó para un gobierno panista...

Javier Lozano dijo responder a nombre de Felipe Calderón y negó la culpabilidad de Genaro García Luna por los cargos de narcotráfico por los que se encuentra en prisión, ante lo cual Marko Cortés negó haber condenado a García Luna pero reconoció impacto en la campaña de Xóchitl Gálvez.

El secretario del Trabajo de Felipe Calderón dijo que el PAN tuvo malos resultados en las elecciones de 2012 por la candidata Josefina Vázquez Mota y volvió a retar a Marko Cortés con la siguiente declaración respecto a los resultados de las elecciones 2024.

Javier Lozano: ¿En qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado?

Marko Cortés: Encabezando... Soy presidente del partido, la Comisión Permanente

Javier Lozano: ¿Y quién la dirige?

Marko Cortés: ¿Pues quién es el presidente del partido? Tu servidor, claro, por supuesto y por unanimidad, campeón...

“Bravo, campeón. Por eso estamos tan jodidos” Javier Lozano

Marko Cortés acusa a Javier Lozano de estar enojado por candidatura plurinominal

Tras la declaración de Javier Lozano, Marko Cortés volvió a responder asegurando que la furia de Lozano se debe a que no obtuvo el respaldo del PAN para lograr una candidatura plurinominal en las elecciones México 2024.

Javier Lozano: Yo no quería ninguna plurinominal

Marko Cortés: Ah, ¿cómo no? Javier, no engañes a la gente