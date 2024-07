El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tundió al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, por su comentario sobre los programas sociales, luego de las elecciones 2024.

En la conferencia mañanera de hoy 25 de julio, AMLO señaló a Marko Cortés como mentiroso e hipócrita, por deslindarse de los programas sociales, luego de que los utilizaron en las pasadas elecciones.

Y es que el dirigente nacional del PAN aseguró que fue un error “caer en la trampa de los programas sociales”, pues afirmó que ese tipo de propuestas no representan a la ideología del partido.

AMLO aseguró que Marko Cortés, su partido y otros conservadores en México son “muy corruptos” y que por eso no ganan las elecciones en el país.

Las palabras del presidente fueron parte de las críticas al panista, luego de que en entrevista dijo que el PAN se equivocó al apoyar los Programas de Bienestar y no oponerse a ellos.

“Esto lo dice pasada la elección”, aseguró AMLO, quien agregó que los panistas son partidarios de la “falacia engañabobos” sobre enseñar a pescar en lugar de dar un pez a los ciudadanos.

“Eso es una falacia, es una quimera, sofisma, es una concepción ridícula, vas a enseñar a pescar y no vas a dar pescado. ¿En dónde va a pescar entonces la gente, qué va a pescar?”

AMLO también cuestionó si no es obligación del Estado conseguir la felicidad del pueblo, y afirmó que el planteamiento de Marko Cortés es “absurdo” , pues recordó que con los banqueros mexicanos no aplicaron esa filosofía.

Acusó que el PAN, Marko Cortés y su ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, son “unos mentirosos hipócritas”, pues en las elecciones afirmaron que estaban a favor de los Programas del Bienestar y que los mantendrían en caso de llegar a la presidencia de México.

Son unos mentirosos, hipócritas, nada mas que cometen un error garrafal, piensan que el pueblo es tonto, que la gente no se da cuenta y pueden ellos manipular como era antes”.

“Es la hipocresía, que no la candidata para engañar al pueblo firmó que iban a mantener los Programas del Bienestar, sí, lo hizo (...)

Fue durante la entrevista con René Delgado para Entre Dicho que Marko Cortés señaló los errores que los llevaron a perder la presidencia del país, el Congreso y algunas gubernaturas.

El dirigente del partido señaló que el PAN no tuvo una “propuesta diferenciadora” de los demás partidos, y que cayeron en la “trampa de los programas sociales, es quién da más”, aseguró.

Cortés señaló que el partido que dirige tiene 4 principios fundamentales, que son: bien común, persona humana, solidaridad y subsidiariedad, y agregó que los programas sociales violan el último.

Esto al afirmar que en las campañas se cayó en la subasta, el competir para ver quién da más en los programas sociales, en lugar de enfocarse en impulsar a la gente a salir adelante y no quedarse en la pobreza.

Pues, según expuso, los programas sociales permanentes solo son una política clientelar adormecedora que no impulsa el crecimiento de la gente, sino que la mantiene en la pobreza .

“El de la subsidiariedad es enseña a pescar, no des el pescado permanentemente, y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales, quién le pone más a los adultos mayores, quién sube esto? Y la pregunta es ¿y la diferenciación?

Terminamos avalando una política clientelar adormecedora que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, si no que la mantiene en su estatus pobre”.

Marko Cortés