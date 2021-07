Padres de niños con cáncer denuncian a Hugo López-Gatell ante la FGR

México.- Padres de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell este 1 de julio .

Alrededor de las 13:00 horas, al menos 15 familias de niños con cáncer firmaron la denuncia contra Hugo López-Gatell por los delitos de genocidio, discriminación y omisión .

Lo anterior, explicaron que sucede tras las declaraciones del subsecretario donde utilizó el término “ golpistas ” y también porque consideran que no ha cumplido con su labor de garantizar el abasto de medicamentos .

Según Andrea Rocha, abogada que representa a las familias de 220 niños con cáncer, llamar “golpistas” a los padres en un programa implica los delitos de genocidio, discriminación y omisión por comisión .

De aceptarse estas acusaciones, Hugo López-Gatell podría alcanzar de 5 a 20 años de prisión; y también nombran al presidente AMLO y al secretario de Salud, Jorge Alcocer .

También explicó que sus declaraciones causaron indignación y por eso la denuncia se suma a las 6 anteriores presentadas por el desabasto de fármacos para tratamientos contra el cáncer.

Durante la presentación de la denuncia ante la FGR, las familias de niños con cáncer reiteraron que nadie les paga por protestar y que es real el desabasto de medicamentos oncológicos.

“Estamos aquí para exigir que reciban sus medicamentos como debe ser. No deberíamos meter denuncia tras denuncia para que reciban algo que por ley se les debe dar. Al gobierno no le importa pero a los papás no nos están pagando por estar aquí”.

Madre afectada por el desabasto de medicamentos