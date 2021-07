Padres de niños con cáncer reclaman desabasto de medicinas a AMLO y Hugo López-Gatell

Padres de familia y personal de la salud compartió un video donde expresan su indignación ante los dichos del presidente AMLO y el subsecretario Hugo López-Gatell.

Mediante un video que ya se hizo viral, médicos le aseguraron a AMLO que ninguna derecha “nacional o internacional” se encuentra detrás de las diversas manifestaciones de padres de niños con cáncer.

Además, les recodaron que el desabasto de medicamentos oncológicos en el país “es una realidad”.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador y López-Gatell, esto no es una telenovela. Ninguna derecha nacional o internacional mueve a las familias de los niños con cáncer, esto (desabasto de medicamentos oncológicos) es una realidad”

En el mensaje una mujer reclama que, en Sinaloa tienen 3 años sufriendo “este cruel desabasto” de medicamentos oncológicos.

Sin embargo, aseveró que la sociedad se unió a varias asociaciones civiles para conseguir

Ellos no pidieron tener cáncer #NoSomos20 pic.twitter.com/VReksiB4RR

El video muestra algunos testimonios de padres de niños con cáncer que cuentan las dificultades económicas y emocionales porque que han pasado junto con sus hijos enfermos.

Una mujer cuenta que su hija, quien es apenas un bebé, padece retinoblastoma y desde su diagnóstico, señaló, t odo su tratamiento ha tenido que ser por donaciones debido al desabasto.

Una madre, señaló enojada que su hija no pidió enfermarse de cáncer y menos en “este sexenio”.

“Mi hija no pidió tener cáncer. Mi hija no pide lástima. Mi hija no pidió enfermarse en este sexenio. ¡Ya basta de burlas!”

Madre