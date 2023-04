El reconocido escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, ha expresado públicamente su apoyo a Claudia Sheinbaum.

Durante su participación en un evento de la organización “SUMA Construyendo Sociedad”, Paco Ignacio Taibo II se destapó al declarar que hace ‘campaña’ para la izquierda.

Y aunque reconoció que en su calidad de funcionario público debe abstenerse a promover algún tipo de precandidatura, aseguró que su ‘campaña clandestina’ por Claudia Sheinbaum no es más que libertad de expresión.

En el evento ‘Miércoles de Formación Política’ ,de SUMA, Paco Ignacio Taibo II se destapó y en una de sus intervenciones dejó ver su favoritismo por la candidatura de Morena.

Eso sí, Paco Ignacio Taibo II no mencionó explícitamente el nombre de la actual Jefa de Gobierno de la CDMX, pero sí expresó estar haciendo una campaña ‘medio clandestina’ para Claudia Sheinbaum a través de un enfático apoyo a la izquierda.

“¿Estoy en campaña? Sí, sí estoy en campaña. No solo porque nuestra candidata a la nueva presidencia de nuestro país vaya por la izquierda, no sólo porque tengamos una candidata de izquierda en la Ciudad de México de Morena. Porque estoy en una campaña medio clandestina todavía siendo funcionario del Fondo, aunque ejerzo mi derecho a la libertad de expresión, nadie me lo quita”

Paco Ignacio Taibo II