Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mandó un mensaje con dedicatoria al Gobierno de AMLO, así como al Poder Legislativo.

Ante el pleno de la SCJN, Norma Piña pronunció un mensaje relacionado con la discusión que se libera en torno a la posible extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial.

En el pronunciamiento que hizo ante sus 10 compañeros ministros, dió un recado con dedicatoria particular para el gobierno que encabeza el presidente AMLO, y al Poder Legislativo.

Este lunes 23 de octubre, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, dio un mensaje con una dedicatoria especial para el Gobierno de AMLO y el Poder Legislativo.

Tras expresar su reconocimiento a la protesta que realizaron trabajadores del Poder Judicial, Norma Piña criticó la postura que ha asumido el oficialismo sobre el tema de los fideicomisos.

Y es que ante la narrativa que se ha impulsado desde el Gobierno de AMLO y el Poder Legislativo, salió en defensa del papel de la división de poderes que hay en el país.

Además, Norma Piña sostuvo que tanto el Poder Judicial, como los trabajadores que lo integran, están a favor de la defensa de la Constitución y la impartición de justicia.

Por ello, la ministra presidenta de la SCJN apuntó que el Poder Judicial y su base de trabajadores, no se tratan de un adversario o forman parte de una oposición en el campo político.

“Con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros Poderes de la Unión, con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario”

Norma Piña. Ministra presidenta de la SCJN