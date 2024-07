Ante las versiones que apuntan que Alito Moreno buscaría seguir como dirigente del PRI, un nutrido grupo de priístas manifestó su descontento con dicha posibilidad.

A través de un pronunciamiento conjunto, el bloque que está integrado por más de 260 priístas señaló que no quiere a Alito Moreno al frente del PRI por más tiempo.

Al expresar su descontento con los resultados y las decisiones que ha tomado Alejandre Moreno, los militantes resaltaron la necesidad de replantear y refundar al partido.

En ese sentido, hicieron un llamado para evitar que el dirigente nacional tricolor continue en el cargo como de acuerdo con lo que se indica en versiones, estaría buscando.

Más de 260 priístas firmaron una carta en la que se pronunciaron a favor de que Alito Moreno deje de ser el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entre los militantes tricolores que manifestaron su postura contra Alejandro Moreno, hay ex dirigentes locales y nacionales, así como ex gobernadores y ex legisladores.

En el pronunciamiento, las figuras históricas del PRI y cuadros internos, recriminaron los malos resultados que se han obtenido a lo largo de los últimos procesos electorales.

En particular, criticaron que bajo la dirigencia de Alito Moreno, el partido tuvo “los peores resultados de su historia” durante las elecciones 2024 del pasado 2 de junio.

De la misma forma, señalaron que previo a la debacle, diversas voces al interior del PRI expresaron su descontento con el rumbo que la dirigencia le estaba dando al partido.

Pese a ello y tras una primera señal de emergencia en las elecciones 2021 en las que perdieron 8 gubernaturas, lamentaron que la dirigencia siguió en poder de Alito Moreno.

“Tras el fracaso en las elecciones del 2021, pese a los resultados negativos reflejados en la pérdida de 8 gubernaturas (entre ellas la de Campeche), la dirigencia no atendió las recomendaciones de separarse del cargo que públicamente le hicieron varios expresidentes del partido, un grupo amplio de exgobernadores y exlegisladores, así como de varias corrientes internas" Pronunciamiento contra Alito Moreno

Pronunciamiento sobre la situación crítica y el futuro del Partido Revolucionario Institucional @PRI_Nacional pic.twitter.com/RYe8syDMYN — Dulce María Sauri (@DulceSauri) July 4, 2024

Priístas plantean peticiones a dirigencia del PRI para reestructurar al partido

Tras culpar a Alito Moreno por la debacle que ha sufrido el partido y criticar su insistencia de seguir como dirigente, los más de 260 priístas plantearon una serie de exigencias.

En 4 puntos, los cuadros internos y dirigencias tricolores llamaron a que Alito Moreno se separe por fin de la dirigencia una vez que llegue al fin su periodo en el PRI.

Al respecto, el pronunciamiento que fue difundido en redes sociales por diversas figuras del Revolucionario Institucional como Dulce María Sauri, establece lo siguiente:

El aplazamiento de la XXIV Asamblea Nacional a la que se convocó de forma reciente y que en cambio, se realice luego de que en agosto concluya la dirigencia de Alejandro Moreno Concretar la “impostergable” separación de la dirigencia nacional que es encabezada por Alejandro Moreno debido a “la dimensión de la grave crisis que vive el partido” Designar democráticamente a un grupo de expresidentes del CEN y de cuadros para constituir una dirigencia interina que conduzca los trabajos de la próxima asamblea y realice una evaluación seria de los problemas y retos del partido Que los nuevos documentos básicos refuercen el principio de “no reelección de la dirigencia” para evitar que se extiendan indebidamente los mandatos y el “partido quede en manos de un grupo en particular”

Por medio de las acciones demandadas, los más de 260 priístas buscan “recuperar y robustecer la capacidad política” en la estructura territorial que acusaron, se perdió.

Así lo señalaron debido a que advirtieron que por al mal manejo de Alito Moreno, “el PRI es un partido seriamente debilitado que debe repensarse, recomponerse o refundarse”.