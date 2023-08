En el marco de la campaña interna de Morena y aliados rumbo a las elecciones 2024, Gerardo Fernández Noroña se burló de Xóchitl Gálvez al asegurar que no se volvió millonario porque no vendió gelatinas.

En entrevista con Adela Micha, en Solo Con Adela, Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia, lanzó ese comentario en contra de la senadora panista aspirante a la candidatura presidencial de Va por México.

Pues en diversas ocasiones ella ha señalado que antes de ser empresaria vendió gelatinas y tamales en una comunidad indígena de Hidalgo, de donde es originaria.

El comentario de Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura presidencial de Morena y aliados, habría ocurrido el pasado martes 8 de agosto.

Cabe destacar que la entrevista forma parte de las diferentes actividades que Fernández Noroña ha realizado durante su campaña y recorridos por el país, para fijarse como Coordinador Nacional de Defensa de la 4T.

Ello mediante un método fijado por Morena a principios de junio de este 2023 y avalado recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Además de Gerardo Fernández Noroña participan otras 5 personas, denominadas corcholatas de Morena, en donde se incluyen a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, los contendientes más fuertes de la 4T.

La conductora y periodista, Adela Micha, compartió un fragmento de la entrevista que le realizó a Gerardo Fernández Noroña el pasado martes 8 de agosto.

En la entrevista, la cual duró cerca de dos horas y será transmitida el próximo martes 15 de agosto a las 19:00 horas, Gerardo Fernández Noroña se burló de Xóchitl Gálvez.

Ello al responder que a lo largo de su vida ha trabajado en diferentes empleos, incluído el ser taxista; no obstante, señaló que “no vendí gelatinas ni tamales por eso no me hizo millonario”.

Ante su comentario la entrevistadora le solicitó no burlarse de Xóchitl Gálvez, quien en diferentes ocasiones ha defendido su ocupación previa a ser ingeniera, empresaria y senadora, pues asegura que empezó vendiendo gelatinas.

La entrevista va a sacar lumbre. Dos horas platicamos. No sé si la meterá de un solo jalón ⁦@Adela_Micha⁩. Se publicará la próxima semana. pic.twitter.com/WKTuxKuWdM — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 8, 2023

Gerardo Fernández Noroña asegura que si él fuera AMLO habría “madreado” a muchos

Del mismo modo, en la entrevista Gerardo Fernández Noroña es cuestionado sobre el papel que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su gobierno.

Pues al preguntarle si lo considera democráta, Noroña asegura que sí lo es, y añade que de estar en el lugar del presidente y recibir los mismos ataques y comentarios, él ya habría “madreado” a sus críticos.

“Yo ya los hubiera madreado, con todas las cosas que le dicen, las chingaderas que le inventan.” Gerardo Fernández Noroña

Finalmente, Gerardo Fernández Noroña agregó que AMLO es “un cabrón bien hecho, pero en positivo”.

Gerardo Fernández Noroña uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de México

Gerardo Fernández Noroña es considerado uno de las aspirantes a la presidencia de México en las elecciones 2024, donde se decidirá quien ocupa la silla del ejecutivo federal.

De acuerdo con el tracking diario de hoy 11 de agosto de SDPnoticias y MetricsMX, Gerardo Fernández Noroá cuenta con el 11.8% de apoyo de los mexicanos, colocandose entre los últimos lugares de preferencia.