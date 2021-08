No es buen augurio reforma al INE en un contexto polarizado: Lorenzo Córdova

México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que no es buen augurio una reforma electoral en un contexto de polarización.

Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció una propuesta de reforma para remover a todas las y los consejeros del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió sobre el peligro de una reforma electoral en un contexto de polarización.

En el foro “Monitoreo de noticiarios 2020-2021. Contexto, alcances y resultados”, el presidente del INE dijo que vivimos en un momento de descalificación a quienes no piensan igual.

Recordó que las instituciones electorales son parte de la democracia y es obligación de las personas defenderla y discutirla.

AMLO ya había anunciado que en los poco más de tres años de gobierno que les quedan, una de las reformas constitucionales que promoverá será al INE.

En un principio esta contemplaba:

Sin embargo, en la conferencia mañanera del 16 de agosto AMLO amenazó que esta reforma contempla cambiar a todas las y los consejeros del INE y del Tribunal Electoral.

Esto porque, según AMLO, las y los consejeros tienen “comportamiento faccioso” y “manejan la ley a su antojo”.

“Cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

AMLO