Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no hay ninguna nación que pueda colocarse como la que gobierna el mundo. “Ni Rusia ni China ni Estados Unidos, todos somos iguales”.

Durante la presentación del Plan de justicia para el pueblo yaqui, desde Cajeme, en Sonora, AMLO habló sobre la Cumbre de las Américas próxima a celebrarse en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.

“Se está convocando a una cumbre de todos los países de América en Los Ángeles, donde tenemos muchos paisanos, pero, no quieren invitar a todos”, comenzó explicando AMLO.

Posteriormente reveló que su gobierno se encuentra trabajando para que todos los países del mundo se unan, pues ya no es tiempo de confrontación, sino por el contrario “de hermandad”.

“Pero, no quieren invitar a todos los países, y los estamos convenciendo de que nos unamos todos. De que ya no es el tiempo de la confrontación, que es el tiempo de la hermandad. Que no se gana nada con la división.”

AMLO