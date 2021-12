Morena desmiente haber retado a golpes al PAN en congreso mexiquense

Morena desmiente la versión del coordinador panista Enrique Vargas, en la cual relata cómo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, reta al diputado Francisco Santos a golpes.

De acuerdo con la versión del abanderado del Partido de Acción Nacional (PAN), el morenista Maurilio Hernández, habría retado a golpes al diputado Francisco Santos.

Los hechos tuvieron lugar en el congreso mexiquense durante la sesión de comisiones donde se revisó el paquete presupuestal.

Fue a través de redes sociales que el diputado de Morena, Daniel Sibaja desmintió que dicho suceso haya ocurrido en el congreso mexiquense, además de acusar que se encontraba totalmente fuera de contexto.

Posteriormente, el abanderado de Morena denunció al panista Enrique Vargas de amenazar a las y los periodistas, quienes aseguran existen grabaciones de sus actos.

“Existen grabaciones; nosotros contrario a ustedes, privilegiamos el debate, el intercambio de ideas y el respeto”, declaró Daniel Sibaja.

Durante la sesión del día de hoy jueves 23 de diciembre los diputados Francisco Santos y Gerardo Lamas, fueron exhibidos paseando de vacaciones en Estados Unidos durante dictamen de paquete presupuestal.

Pese a que Francisco Santos preside la Comisión de Finanzas Públicas, el diputado se fue a Texas a un partido de futbol.

Al presentarse en los trabajos de comisiones exigió encabezar los trabajos de dictamen, función que no le correspondía, lo que trabó el avance de los trabajos por casi cuatro horas, acusó Daniel Sibaja.

El diputado, Sibaja aseguró que se dicha acción se trató de una cortina de humo para encubrir las críticas por sus vacaciones, cuando la Cámara sigue trabajando.

“En la bancada de Morena, y más el profesor Maurilio, siempre hemos sido respetuosos, democráticos y republicanos. Es una lástima que el diputado Enrique Vargas no lo haya visto, porque no ha venido; en toda la semana de trabajo no se ha presentado, no sé si siga de vacaciones, pero nosotros siempre mantenemos un debate respetuoso, democrático y es falso que haya habido una agresión”.

Daniel Sibaja