¿Modificar la bandera de México es ilegal? Christian Chávez habría cometido un delito en concierto de RBD y podría ser multado.

Nuevamente Christian Chávez se encuentra en medio de la controversia luego de que en pleno concierto de RBD ondeó una bandera de México con los colores LGBTIQ.

En un video que compartió Christian Chávez se puede ver cómo en pleno concierto de RBD, el famoso se agacha y agarra la bandera de México que había sido modificada.

Y es que en el centro se encontraba el escudo nacional, pero se sustituyó el verde y rojo del lábaro patrio con la franja de colores de la bandera LGBTIQ.

En ese momento Christian Chávez comparte un mensaje de aceptación pues reconoció que le costó trabajo amarse a sí mismo.

“Intenté muchos años querer ser algo que yo no era, quería parecerme a los de ojos azules en las telenovelas, quería tener un cuerpo distinto y a pesar de que he trabajado mucho algunas veces me veo y me cuesta trabajo aceptarme tal y como soy” Christian Chávez

Tras viralizarse el video, Christian Chávez recibió varias criticas por modificar la bandera de México con los colores LGBTIQ, pero ¿será que el cantante cometió un delito?

¿Qué pasa si se modifica la bandera de México como lo hizo Christian Chávez en concierto de RBD?

Christian Chávez se encuentra en el ojo del huracán luego de que compartió un video en donde aparece ondeando la bandera de México con los colores LGBTIQ en pleno concierto de RBD.

Esto ha causado la furia de las personas pues consideran que Christian Chávez les está faltando el respeto a la bandera de México al modificarla.

“Está prohibido hacer eso con nuestra bandera”, “Hacer eso con la bandera es una falta de respeto”, “Lo del traje rosa entiendo que no es para tanto, pero esto que haces con la bandera de pasearla por el escenario nomás no”, “La comunidad merece respeto, y eso no está en discusión, pero no deben mezclarse las cosas”, se puede leer en las redes sociales.

Pero ¿hay un castigo por modificar la bandera de México como lo hizo Christian Chávez en concierto de RBD?

En México existe la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. En su artículo 56 se establece que cualquier alteración a las características e imagen de la bandera de México se considera un delito.

En el articulo 192 se establece el castigo que podrían tener las personas que hagan un uso indebido a los símbolos patrios.

“Al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacionales, se le aplicará de tres días a un año de prisión y multa de veinticinco a mil pesos” Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional

El Código Penal Federal dedica el Capítulo Quinto a “Ultrajes a las insignias nacionales”; el Artículo 191 establece las sanciones que se podrían recibir.

“Al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio de juez” Código Penal Federal

Bandera de México (Graciela López Herrera)

¿Qué no se le puede hacer a la bandera de México? Por este detalle Christian Chávez habría cometido un delito

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señala, en su artículo 55, que “compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta Ley”.

De acuerdo con esta ley se comete una infracción “alterar o modificar las características de la Bandera Nacional”.

En el artículo 3 se establece que la Bandera de México tiene estas características:

“La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir de la asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra”, se lee en las redes sociales.

El artículo 9º de la Ley indica que las autoridades, instituciones, agrupaciones y planteles educativos podrán inscribir sus denominaciones en la Bandera Nacional.

Pero solo si se cuenta con la previa autorización de la SEGOB y las denominación o razón social de instituciones no podrán estar sobre el escudo nacional.

Además se establece que la Bandera de México puede ser utilizada en casa, oficina, empresa, comercio o automóvil y puede ser de cualquier dimensión.

Pero se debe de respetar las características de diseño y proporcionalidad.