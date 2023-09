Christian Chávez le está haciendo frente a la homofobia y ahora comparte que subió al escenario de RBD, una bandera de México LGBT.

El fin de semana fue de críticas contra Christian Chávez por usar un ‘traje de charro’ rosa con dorado, pegándole al orgullo del macho mexicano.

Luego de que el propio Christian Chávez -de 40 años de edad, habló sobre el polémico ‘traje charro’, ahora compartió lo que pasó en otro concierto de RBD con una bandera.

Aunque el cantante compartió el clip, para compartir el breve discurso que dio a los fans de RBD sobre aceptarse y amarse como son, el que fuera una bandera de México LGBT, no está gustando.

Christian Chávez anda enfrentando la homofobia y llamando a los seguidores de RBD a aceptar su orientación sexual, pero ¿con una bandera de México LGBT?

En fin de semana, RBD estuvo de concierto en tres distintos sitios de Estados Unidos:

Y fue en una de estas presentaciones que Christian Chávez se tomó unos minutos para darle a los seguidores de RBD un discurso sobre amarse y aceptar su orientación sexual.

“Todos estamos en una lucha continua, viendo imágenes que nos muestran a las personas perfectas, con las caras perfectas y los cuerpos perfectos, pero por más perfectos que parecen no son felices. Ámate como eres, y si los demás no te aman, que se chinguen, porque tú eres perfecto y todos los días que te veas al espejo di, ¡ah cabrón! que bonito, bonita, bonite, estoy”.

El propio Christian Chávez compartió este momento con sus seguidores de Instagram, instante en el que el escenario se pinta con la bandera LGBT.

El video también muestra que el cantante toma una bandera de México LGBT, es decir, con los colores del arcoíris, y la ondea por el escenario.

Y aunque el discurso de Christian Chávez fue realmente motivador y emocional, en redes sociales ya se lo están comiendo vivo.

Christian Chávez subió al escenario de RBD una bandera de México LGBT, pero los ofendidos no faltaron porque “con la bandera no”, dicen.

El cantante de RBD quiso ahondar sobre la importancia del amor propio y aceptar la orientación sexual, pero las palabras estuvieron de sobre, porque el hate solo se enfocó en algo.

El que haya mostrado una bandera de México LGBT, no le cayó bien a los haters y ya piden respeto por el lábaro patrio.

“Así piden respeto a su “comunidad” cuando no respetan la bandera de nuestro país? (...) Esto que haces con la bandera de pasearla por el escenario nomás no.

“No se supone que está prohibido no mms si no respeta su bandera nadie lo va a hacer? Esto no es chido con la bandera Noooo (sic).

Agárrate porque se te va a ir México encima está prohibido hacer eso con nuestra bandera.

Yo quería ir a uno de los concierto… me se todas las canciones, pero la alteración a la bandera era innecesaria y es una falta de respeto horrible”.

Usuarios de Instagram.