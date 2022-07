El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, respondió a Ignacio Mier Velazco por la denuncia que presentó en su contra ante la FGR; aseguró que él es priista y no está defendiendo a Morena.

El pasado lunes 11 de julio, Ignacio Mier Velazco informó sobre la denuncia presentada en contra de:

Conforme a sus palabras, dichos funcionarios habrían cometido delitos para perjudicar a Morena, entre ellos:

Por lo que presentó ante la FGR una denuncia, para continuar de manera legal lo señalado durante mayo de este 2022, pues los acusó de realizar una colusión de intereses políticos en su contra.

Ante dicha situación, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, respondió a sus acusaciones y aseguró que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados no defiende al partido, pues es priista.

Este miércoles 13 de junio, en conferencia de prensa, Miguel Barbosa respondió a los señalamientos realizados por Ignacio Mier Velazco, afirmando que él es priista y no defiende a Morena, pues “siempre fue el segundón de Enrique Doger”.

Asimismo, Miguel Barbosa aseguró que él no tiene ninguna información referente al caso de Ignacio Mier Velazco, refiriéndose a la investigación realizada por la UIF en 2021 por presunto lavado de dinero y aprovechó para negar “cualquier circunstancia”.

“Él no es Morena, él es priista, siempre fue el segundón de Enrique Doger, no es Morena y yo no tengo ninguna información ni tuve nada, no me dedico a filtrar. Niego cualquier circunstancia y de la investigación, él sabrá cómo se dio y en qué condiciones”

Miguel Barbosa