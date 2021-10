Miguel Ángel Mancera nunca acusó a Marcelo Ebrard como el responsable de fallas en el Metro CDMX

Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la CDMX, afirmó que nunca ha señalado a Marcelo Ebrard como responsable de las deficiencias de la Línea 12 del Metro.

Sobre el reciente informe de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Miguel Ángel Mancera indicó que no es deseable politizar el accidente de la línea 12 del Metro.

Además, Mancera sostuvo que el esclarecimiento del accidente del Metro se debe alinear a aspectos técnicos y jurídicos.

En este sentido, Miguel Ángel Mancera dijo que no debe haber sesgos políticos, así como que los resultados de la investigación deben ser producto de expertos.

“No hay interés de hacer un litigio mediático. Me parece que está en manos de las autoridades. No lo voy con vincular a la política, ni es deseable que se vincule con la política este tema por todo lo que implica. Yo creo que debe ser así, estrictamente técnico, jurídico y no más allá”

Miguel Ángel Mancera