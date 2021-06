México.- El medio estadounidense The Wall Street Journal aseguró en una editorial que México votó “contra las ambiciones radicales” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en estas elecciones 2021, celebradas el 6 de junio.

En la editorial, que se tituló “México checks AMLO’s power (México revisa el poder de AMLO), el Wall Street Journal asegura que el voto de los mexicanos fue para “frenar las ambiciones de una cuarta transformación radical” de parte de AMLO.

El Wall Street Journal expuso que en la votación se castigó a Morena al quitarle la posibilidad de la mayoría calificada. Según el diario, el castigo vino de votantes “suburbanos y de clase media”, que apoyaron al partido de AMLO en las elecciones 2018.

De acuerdo con el medio, AMLO fue quien colocó a las elecciones 2021 como una especie de referéndum para su mandato. Según el diario, AMLO apostó por su nivel de aprobación para que los votantes ignoraran el manejo de la pandemia y “la economía que no ha crecido en 2 años”.

Además, el Wall Street Journal recogió el resultado de las elecciones en la CDMX, que era considerado bastión de Morena, ya que habrían perdido 9 de las 16 alcaldías.

Con todo esto, dijo el Wall Street Journal, AMLO y Morena necesitarán el respaldo del Partido Verde Ecologista de México.

Sin embargo, ven pocas posibilidades de las reformas que requieren modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para las cuales se requiere mayoría calificada.

Poder de AMLO ya no está en ascenso: Wall Street Journal

El Wall Street Journal consideró que si bien AMLO no está en su última etapa de gobierno y todavía no pierde la aprobación, su poder ya no va en aumento.

El diario indicó que AMLO verá más resistencia ahora de parte de los sectores que critique.

Para el diario la oposición aprendió lecciones después de las elecciones 2021. En especial, el medio consideró que el “éxito parcial” de los partidos contrarios a AMLO se debió a que se aliaron y lucharon en conjunto.

AMLO, por ende, podría retomar más poder si logra volver a dividir a sus adversarios, indicó el medio.

Por último, el Wall Street Journal consideró que la mayor lección que las elecciones dejaron a AMLO es que debe reconocer el mensaje que el pueblo le envió este 6 de junio, si quiere “dejar un legado de progreso en la segunda parte de su presidencia”.