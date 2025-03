Los aranceles que impuso Estados Unidos en acero y aluminio que entraron en vigor la noche del 11 de marzo ya comenzaron a mostrar sus efectos en el tipo de cambio peso-dólar.

Hoy miércoles 12 de marzo el tipo de cambio amaneció en México en 20.30 pesos por dólar; sin embargo, con el paso de las horas el peso se ha apreciado.

Cabe señalar que el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para negociar la no aplicación de estos aranceles con el gobierno de Donald Trump; sin embargo, éstas no habrían resultado, pues terminaron entrando en vigor.

Hoy miércoles 12 de marzo el tipo de cambio inició con 20.27 pesos por dólar, tal como cerró el martes.

Poco después, la divisa subió hasta los 20.30 pesos por dólar, en el marco de la entrada en vigor de los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos para el acero y el aluminio.

México no se salvó: Entran en vigor aranceles de Donald Trump al acero y aluminio

A pesar del incremento momentáneo, para las 8:37 horas, el tipo de cambio bajó a 20.18 pesos por dólar estadounidense, es decir, la moneda nacional se ha apreciado un 0.41% desde la apertura del mercado cambiario de este miércoles.

Ante la imposición cumplida de Estados Unidos por aranceles en acero y aluminio, la presidenta aseguró que México esperará hasta el 2 de abril para responder.

De acuerdo con la mandataria, la estrategia de México es esperar a la entrada en vigor de los llamados “aranceles recíprocos” de Estados Unidos para resolver si se aplica en el mismo sentido, es decir, igualar los aranceles al acero y aluminio que ahora impuso el gobierno de Trump.

Asimismo, resaltó que será después del 2 de abril cuando su gobierno determine si pondrá también aranceles recíprocos; sin embargo, espera que no se imponga ninguna tarifa.

“Lo que vamos a hacer…es esperaron al 2 de abril. Es el día que el gobierno de Estados Unidos dijo que habría un esquema de aranceles recíprocos. Esperamos que dado a que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos pues que no haya aranceles recíprocos. Entonces vamos a esperar al 2 de abril y a partir de ahí la definición nuestra de si pones aranceles o no, recíprocos también en el caso del aluminio y el acero”

Claudia Sheinbaum