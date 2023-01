Tras el despliegue de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México (CDMX), un usuario denunció la homofobia de uno de los elementos en la estación San Cosme de la Línea 2.

El acto discriminatorio ocurrió alrededor de las 22:06 horas del martes 24 de enero, cuando al ingresar a la estación San Cosme un joven caminaba de la mano con su novio.

Al caminar en el andén, el usuario notó que un agente de la Guardia Nacional los miró directamente y de forma agresiva, al mismo tiempo que hizo una exclamación de enojo.

Indicó que al percatarse de la expresión del agente, él también mantuvo la mirada, pero nunca dejó de caminar al lado de su novio. El agente los siguió y se detuvo justo detrás de ellos y pegado a la pared.

“Le digo a mi novio que sigamos avanzando en el andén, el guardia hace lo mismo y de nuevo se detiene a la misma altura que nosotros”, relató el usuario.

Al regresar al mismo punto donde originalmente se detuvieron, el elemento de la Guardia Nacional volvió a colocarse detrás de ellos, por lo que decidió voltear y preguntarle si había algún problema. A lo que este se limitó a contestar que “siguieran adelante”.

“¿Hay algún problema con que estemos esperando el tren aquí?”, preguntó el joven y al no obtener respuesta, solicitó el nombre del agente, pero tampoco respondió.

Agente de la Guardia Nacional lanza grito homofóbico en estación San Cosme del Metro

Ante la llegada del tren en la estación San Cosme, el novio del usuario le dice que se suban y justamente antes de que se cierre la puerta, el guardia les grita: “¡pinches putos!”.

“Me sentí vulnerable y con miedo como hace mucho no me sentía. Casualmente la última vez fue también en un andén del metro, pero en esa ocasión quien me insultó fue una persona alcoholizada en situación de calle. No quien se supone me debería estar cuidando. Me siento muy enojado”, expresó el usuario.

Este caso de homofobia por parte de un elemento de Guardia Nacional se registra luego de otro incidente donde un agente calló e insultó a un usuario que le pedía ayuda porque no había pasado un tren en media hora. “Pendejo, ¿qué tiene tu cabeza? ¿Qué quieres que haga?”, le dijo.

Desde el pasado jueves 12 de enero fueron desplegados 5 mil 796 agentes de la Guardia Nacional para apoyar en labores de seguridad en las 190 estaciones del Metro de la CDMX, tras el choque de trenes en la Línea 3 que dejó una persona muerta y decenas de lesionados.