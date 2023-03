Mario Aburto defendió su inocencia a 29 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y esto fue lo que dijo desde prisión.

Este 23 de marzo de 2023 se cumplen 29 años del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana; desde entonces, Mario Aburto permanece preso, condición en la cual defiende su inocencia y asegura que fue la tortura en su contra la que lo llevó a declararse culpable.

“Lo que se hizo es hacer pasar a un inocente por un culpable a base de torturas”, fue lo que dijo Mario Aburto desde el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Guanajuato, tras la sentencia de 45 años en su contra por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, así como portación de arma de fuego sin licencia.

En un video publicado por su defensa el 22 de marzo pasado, Mario Aburto reiteró que es inocente y que desde su detención, el 23 de marzo de 1994, fue torturado por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y que también estuvo presente quien era gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.

“Cuando estaba en Tijuana, me llevaron a tortura a la zona del río. Estaban el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones y agentes de la PGR me empezaron a torturar, me dijeron que también estaban torturando a mi mamá y hermana de 8 años, me mostraron fotos de ellas desnudas, que las iban a violar y después a matar”.

Mario Aburto