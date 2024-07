La saxofonista María Elena Ríos, quien fue víctima de un intento de feminicidio con ácido el pasado 9 de septiembre de 2019, denunció violencia digital por parte de la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jímenez y acusó que tiene la encomienda de absolver a su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal.

La activista conocida como Malena y cuyo nombre se usó para una ley contra la violencia ácida que ya es un hecho en 7 estados de México, acusó que desde redes sociales la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca de revitimizar y desprestigiar su nombre desde redes sociales y medios locales.

Asimismo, reclamó que la magistrada Berenice Ramírez Jiménez ha dado la consigna al juez José Gabriel Ramírez Montaño de absolver a Juan Antonio Vera Carrizal del delito de intento de feminicidio que cometió hace casi 5 años en su contra junto con su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, quien se encuentra prófugo de la justicia.

María Elena Ríos reclamó que desde medios locales se esté ejerciendo violencia digital en su contra con encabezados que afirman que “otra vez la saxofonista” habla sobre el feminicidio al que sobrevivió y reiteró que continuará en su lucha aunque la quieran “hacer menos” por buscar mejorar su apariencia tras ser rociada con ácido en 2019.

“¿Ustedes se han puesto a pensar qué se siente estar en mis zapatos?, ¿qué se siente despertar cada día de tu vida y verte al espejo y verte llena de cicatrices no solamente en la cara sino en tu cuerpo? Aquí la gran interrogante sería qué representa Juan Antonio Vera Carrizal, qué representa para el estado de Oaxaca para que a través de todas sus instituciones incitan en protegerlo y ahora tienen por encomienda absolverlo del crimen que perpetró hacia mí”

La saxofonistas y activista María Elena Ríos denunció a través de un video a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca Berenice Ramírez Jiménez por ejercer violencia digital en su contra y revictimizarla.

María Elena Ríos pide a Norma Piña no permitir dejar en libertad a Juan Antonio Vera Carrizal

Esto luego de que desde el perfil de redes sociales del Tribunal compartiera un comunicado en el que asegura que se está juzgando con “total imparcialidad” el caso de la saxofonista.

Sin embargo, María Elena Ríos aseguró que dich o comunicado está “lleno de falsedades” pues el juez José Gabriel Ramírez Montaño no sólo no ha actuado conforme a derecho, sino que ha sido instruido por la magistrada presidenta para buscar la absolución de su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, resaltó.

“Esta violencia digital inició hace casi 5 años, desde el día uno de que me agredieron Juan Antonio Vera Carrizal y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, hoy prófugo de la justicia, mismos que me mandaron matar con ácido...(la magistrada presidenta) al verse exhibida, rompió el silencio con una publicación llena de falsedades, en donde asegura que en todo momento su juez, el que está llevando la audiencia del juicio oral de nombre José Gabriel Ramírez Montaño, ha actuado con derecho y respeto al debido proceso”

La denuncia de María Elena Ríos recuerda que en esta publicación fueron etiquetado diversos medios nacionales y locales, entre quien se encuentra AM/PM Oaxaca Noticias, medio que se ha caracterizado por aplaudir al gobierno del estado y al mismo tiempo por menospreciar el ataque con ácido que sufrió por haber recibido tratamientos estéticos para mejorar su aspecto.

Asimismo, afirman que ella quiere politizar su caso al acercarse a Olga Sánchez Cordero para hablar sobre su caso cuando desde le día uno del intento de feminicidio el caso fue politizado por su agresor, quien según las diversas denuncias de María Elena Ríos, ha sido protegido por Alejandro Murat.

“La narrativa de esta campaña digital decía: Desesperada por la debilidad de sus argumentos jurídicos, la saxofonista María Elena Ríos Ortiz ahora busca politizar su caso. ¿Pero de qué hablan si este caso siempre estuvo politizado porque el que me quiso matar era un exlegislador del PRI protegido por un gobernador que en ese entonces y actualmente he seguido denunciando pero nadie me hace caso, Alejandro Ismael Murat Hinojosa”

María Elena Ríos