María Clemente García, integrante de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, se llevó una figura de San Judas Tadeo a la sesión de este martes 28 de marzo.

Así lo presumió la misma María Clemente García Moreno por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, en el cual mostró varias fotos donde aparece junto a su figura.

Al respecto, María Clemente García explicó que tuvo que llevarse la figura de San Judas Tadeo a la sesión en la Cámara de Diputados, por la carga de trabajo de este 28 de marzo en San Lázaro.

En su publicación, la legisladora federal resaltó que este martes 28 de marzo, se vio en la necesidad de llevar a la Cámara de Diputados su figura de San Judas Tadeo.

De acuerdo con María Clemente García, la diputada de Morena, la agenda legislativa en San Lazaro de este día no le permitiría regresar a su casa para recoger la imagen.

Al explicar que los días 28 de cada mes acude a una misa portando su figura de San Judas Tadeo por ser devota del santo, resaltó que tuvo que llegar a la Cámara de Diputados con la imagen.

Finalmente, en su tuit la legisladora de la bancada de Morena indicó que gracias a su figura del santo de la iglesia católica, se sintió protegida durante la sesión en el recinto de San Lázaro.

“Hoy me tocó cargar con mi Santo porque la agenda no me permite regresar a casa por él y como cada mes toca ir a misa con él, muy protegida, protegida, protegida me encuentro hoy en la @Mx_Diputados. ¿Dios conmigo, quién contra mí?”

María Clemente García