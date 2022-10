La diputada trans morenista María Clemente García recientemente generó polémica luego de que compartiera videos íntimos en su cuenta de Twitter.

Y es que desde el pasado viernes 30 de septiembre y durante este fin de semana, la diputada trans María Clemente publicó una serie de videos íntimos donde aparece realizando actos sexuales explícitos .

Videos íntimos de diputada trans María Clemente García genera ola de críticas; ella se defiende

Tras la publicación de una serie de videos íntimos, se desató toda una ola de críticas hacia la diputada trans María Clemente García, pero ella se defendió.

Una de las críticas que tomó mayor difusión fue la de América Rangel , diputada local del PAN en CDMX, quien se lanzó contra María Clemente por los videos íntimos explícitos compartidos.

En una publicación de Twitter, América Rangel criticó a María Clemente, pues a su consideración, los videos compartidos por la diputada trans es una muestra que no tiene “ni el más mínimo respeto a la sociedad y a su puesto”, por lo que pidió al líder nacional de Morena que tenga repercusiones.

“Los ideólogos de género no tardan en decir que es transfobia criticar a @MARIACLEMENTEMX por subir un video porno. Pero no, la crítica es por no tener ni el más mínimo respeto a la sociedad y el puesto. Es un insulto mayúsculo que debe tener repercusiones @mario_delgado”, criticó la diputada local panista América Rangel.

En respuesta, la diputada trans María Clemente señaló que ella publica videos íntimos porque es su cuerpo y su decisión , así como que su cuerpo no le pertenece al Estado mexicano.

“Porque mi cuerpo es mío, solo mío, mi cuerpo no le pertenece al Estado Mexicano, del que yo si formo parte”, expuso.

“Pobrecita mi reina, ve a atenderte al psiquiatra, tienes problemas mentales. Es mi cuerpo, no tuyo, es mi decisión, porque mi cuerpo es mío, solo mío, mi cuerpo no le pertenece al Estado Méxicano, del que yo si formo parte, tú ni fuero tienes. Atiende tus frustraciones nena” María Clemente García. Diputada trans de Morena

Diputada trans María Clemente García defiende su derecho a ser mujer trans: “Es mi cuerpo, mi decisión”

La diputada trans María Clemente García defendió su derecho a ser una mujer transgénero, tras las críticas por la publicación de videos íntimos en su cuenta de Twitter.

María Clemente expuso cuatro puntos para defender su derecho a ser mujer trans y, al mismo tiempo, responder las críticas en su contra por la publicación de sus videos:

soy mujer

es mi cuerpo, mi decisión

solo por haber nacido tengo del Derecho Humano a la libre autodeterminación de mi propio cuerpo

soy ciudadana mexicana y tengo derechos a votar y ser votada

María Clemente García, de 36 años, es una diputada trans originaria de la Ciudad de México, que se convirtió junto con Salma Luévano, en la primera mujer trans en ocupar una diputación federal en México.

María Clemente García forma parte de la actual LXV Legislatura en la Cámara de Diputados representando a Morena.