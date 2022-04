María Clemente García exige a Citlalli Hernández que deje de lucrar con su imagen

La diputada trans María Clemente García arremetió contra Citlali Hernández, secretaria general de Morena, por el uso de su imagen.

En su cuenta de Twitter, María Clemente le exigió a Citlali Hernández dejar de lucrar con su imagen para beneficiar a la diputada trans Salma Luévano y a su partido Morena.

“Por favor, alguien dígale a la señora @CitlaHM que deje de lucrar con mi imagen para beneficio de su Diputada Trans y su @PartidoMorenaMx” María Clemente. Diputada trans independiente

Diputada trans María Clemente: No tengo nada que ver con Morena, Citlali Hernández ni Salma Luévano

La diputada trans María Clemente rechazó que actualmente tenga relación con Citlali Hernández, Morena y Salma Luévano.

De este modo, la legisladora pidió que la funcionaria morenista retire la foto donde aparece con ella, dado que “no se siente cómoda”.

“Yo no tengo nada que ver con ninguno de los 3. Díganle que retire su foto conmigo porque no me siento cómoda”, pidió María Clemente

Esto luego de que Citlali Hernández compartió una fotografía con las diputadas trans María Clemente y Salma Luévano para denunciar la transfobia de Gabriel Quadri.

En su publicación, la funcionaria calificó como inadmisible que Gabriel Quadri sea diputado por atentar contra los derechos humanos de las diputadas trans.

“Produce, replica y se enorgullece de su transfobia. Le llama ‘señores’ a nuestras diputadas @SalmaLuevano y @MARIACLEMENTEMX. Todo el cariño y la solidaridad para ellas”, dijo.

Es inadmisible que Gabriel @g_quadri sea diputado. Viola la constitución y atenta contra los derechos humanos.



Es importante destacar que la diputada María Clemente se deslindó de Morena este jueves 31 de marzo y se declaró independiente luego del altercado provocado por Gabriel Quadri al que la bancada morenista reaccionó de forma pasiva.

En su cuenta de Twitter, la diputada trans María Clemente dijo que ya “no podía con la hipocresía de Morena”, por lo que mejor se retiraba del partido.

“Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde que llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de Morena. A partir de hoy me declaro independiente”, escribió.