Margarita Zavala, diputada federal y aspirante a la presidencia en las elecciones de 2024, dijo que tanto en la política como en la economía, las mujeres deben abrir oportunidades, “a veces a patadas”, y permanecer ahí.

Durante su participación en el foro “Las mujeres en el corazón de la economía mexicana”, realizado por Industria Mexicana de Coca-Cola, Margarita Zavala compartió los retos que ha enfrentado en su camino en la política mexicana.

Y recordó que para las elecciones de 2018, como ningún partido político propuso a una mujer para la presidencia, ella “a patadas” se metió en la contienda como candidata independiente.

“Yo me he abierto varias oportunidades, unas en silencio y otras a patadas como cuando fui candidata independiente porque no era posible que ningún partido político propusiera a una mujer. Hay que tener esas oportunidades y permanecer ahí, visibles”.

Margarita Zavala