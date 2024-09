Un marcha en contra de Claudia Sheinbaum se alista en torno a su toma de posesión el próximo 1 de octubre; conoce la hora y ruta de esta protesta, así como los términos de esta convocatoria impulsada por opositores a la denominada Cuarta Transformación.

La toma de posesión de Claudia Sheinbaum para el periodo sexenal de 2024 a 2030 se llevará a cabo a las 9:00 horas del 1 de octubre en la sede del Congreso de la Unión, ubicada en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, el Frente Cívico Nacional prepara una marcha en contra de Claudia Sheinbaum. Aquí te decimos todos los detalles sobre esta movilización.

Una marcha en contra de Claudia Sheinbaum se alista para el próximo 1 de octubre, día de la toma de posesión de la actual presidenta electa de México, quien llevará a cabo el protocolo de transición con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No obstante, Guadalupe Acosta Naranjo, vocero del Frente Cívico Nacional, advirtió que se realizarán movilizaciones pacíficas pues el grupo considera que el Congreso de la Unión, representado mayoritariamente por los partidos Morena y aliados, cuenta con “gente inmoral”.

En ese sentido, el opositor dijo que se busca que esta marcha sea unitaria y pacífica, y explicó el motivo de esta convocatoria:

“Pero no tengan duda de que nos vamos a manifestar el próximo martes 1 de octubre lo vamos a hacer. Iremos los que estamos indignados con este asalto a la democracia, a las instituciones y a nuestra República. Nos da verguenza que los que se montaron en Ayotzinapa, hoy agredena a los padres de familia de los 43. Que los que dijeron que luchaban por las libertades de los estudiantes, hoy hostiguen a los estudiantes que salen a manifestarse. Que los que decían que venáin de la democracia, quieran terminar con la democracia”

“Ellos ya cambiaron, nosotros no”, dijo Acosta Naranjo quien no dio detalles sobre la hora o la ruta de esta marcha, pero explicó que posteriormente se darán a conocer las indicaciones precisas de esta convocatoria que muy posiblemente se concentrará en la Ciudad de México (CDMX).

Claudia Sheinbaum se reunirá con mandatarios de todo el mundo en Palacio Nacional; esto tras su toma de posesión en el recinto del Congreso de la Unión, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la CDMX, donde se espera que pronuncie lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”

CPEUM