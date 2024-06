¿Marcelo Ebrard Casaubón sigue salado? Aún no ha sido invitado al gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata electa presidenta de México.

Previo a la reunión de legisladoras y legisladores federales de Morena, Marcelo Ebrard fue interceptado por la prensa, quien cuestionó sobre su posible participación en el gabinete presidencial de la virtual presidenta electa.

La pregunta al excanciller mexicano, y ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena, se da ante los rumores en donde señalan que sería el próximo Secretario de Economía .

Marcelo Ebrard descartó que, hasta el momento, haya recibido una invitación de Claudia Sheinbaum para formar parte de su gabinete presidencial.

El excanciller mexicano aseguró que de recibir la invitación para formar parte del gobierno de la virtual presidenta electa informaría a la prensa.

Además, Marcelo Ebrard señaló que será hasta el jueves 20 de junio que se informe quiénes formaran parte de la comitiva de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Vamos ahorita a esta reunión, no está reunión es para otra cosa (pero ya te invitaron) No, a mí no me han invitado, ya les diré. El jueves creo que nos enteramos.”

Marcelo Ebrard