“Saldremos adelante”, manifestó el canciller Marcelo Ebrard ante las consultas que Estados Unidos y Canadá emprendieron sobre la política energética de México.

Así lo dijo al anunciar que ya se encuentran realizando las reuniones y conformando el equipo de trabajo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía para resolver el tema.

“Preparando ya la defensa de los intereses de México en el tema energético que será objeto de consultas lideradas por la Secretaría de Economía, con Estados Unidos y Canadá. Saldremos Adelante”. Marcelo Ebrard. Canciller

“Vamos a estar preparados y vamos a defender nuestros argumentos”, dijo en su video.

Preparando ya la defensa de los intereses de México en el tema energético que será objeto de consultas-lideradas por la Secretaría de Economía- con EU y Canadá. Saldremos adelante. pic.twitter.com/y9iPwh30BT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2022

Estados Unidos y Canadá: México no promueve energías limpias

Cabe recordar que ambos países señalan que la política energética de México no va en línea con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), sobre todo por que no promueve energías limpias.

Una de las consecuencias que argumentan es que las empresas estadounidenses y de otros países, se han visto afectadas debido a que no han podido invertir en infraestructura para energías limpias ni en innovación.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló durante su conferencia mañanera de este jueves 21 de julio que “nos vamos a defender”.

Ello en un tono más serio que el del día anterior, cuando dedicó la canción titulada ‘Uy, qué miedo’ de Chicho Che.

“Tenemos muchísimos elementos para responder y si se trata de una sanción de tipo política nos vamos a defender” AMLO

EL presidente insistió que se va a llevar a cabo a cabo la respuesta y que no es la primera vez que se recurre a estas consultas en el marco del T-MEC, pues en otros momentos se han solicitado a Estados Unidos y a Canadá.

AMLO insiste que detrás del tema energético hay intereses de quienes saqueaban a México

No obstante, AMLO no dejó de lado que el tema en el fondo sea político y que incluso se promueve desde México por parte de quienes vieron afectados sus intereses pues ya no se les permite saquear a México y que incluso tiene indicios de ello.

Advirtió que han logrado obtener esto desde Estados Unidos pero “nosotros no vamos a quedaros con brazos cruzados”.

Como lo dijo el día anterior, no solo se trata de dejar claro el tema sino de defender la soberanía de México.

Manifestó que a diferencia de otros sexenios, se debe responder sin sumisión, como lo hacían anteriores funcionarios mexicanos ante Estados Unido y Canadá

Jesús Seade participará en respuesta a consultas de Estados Unidos y Canadá

AMLO anunció que solicitó a Jesús Seade que colabore con la respuesta a estas consultas, pues fue negociador en el anterior y actual sexenio para el T-MEC.

Jesús Seade actualmente se desempeña como embajador de México en China.