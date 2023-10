El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la conferencia mañanera de hoy martes 24 de octubre de 2023 en vivo desde Palacio Nacional. Te contamos los temas más importantes.

AMLO confirmó que hoy martes 24 de octubre se aplicará un refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 durante la conferencia mañanera.

En este mismo tema, el subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, informó sobre la campaña de vacunación de la temporada inversal 2023-2024 en México.

Ante la posibilidad de que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, visite el Senado, el presidente calificó de “espectáculo” y “falta de respeto” dicha propuesta.

Asimismo, López Obrador aseguró que los fideicomisos del Poder Judicial fungen como “guardaditos”, dado que año con año han aumentado.

Por lo que planteó 12 preguntas dirigidas a los ministros de la SCJN en medio de la polémica por la posible eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial.

En la parte final de la Mañanera, López Obrador lamentó el asesinato de 13 policías municipales de Coyuca, Guerrero, entre los que estaba el titular de Seguridad del municipio. Señaló que se trató de una emboscada.

AMLO aseguró que la vacuna Patria “va muy bien”, luego de pasar todas las pruebas de laboratorio y de probarse su eficacia.

Apuntó que comenzaría a aplicarse a finales de noviembre. Aunque omitió dar más detalles.

Sostuvo que las vacunas se van a aplicar de manera gratuita a toda la población, porque es un derecho no un privilegio.

“Ni se sintió nada”, expresó AMLO al término de la aplicación.

López Obrador invitó a la población a vacunarse en esta temporada invernal y señaló que “es mejor prevenir”, además de que sostuvo que las vacunas son seguras.

El presidente envió sus condolencias a los familiares de las víctimas e informó que a partir de la masacre, se realizó un despligue de alrededor de 300 elementos de la Guardia Nacional en la zona.

AMLO destacó que el Inegi reportó una reducción de la inflación a 4.27 en la primera quincena de octubre y a su vez, el crecimiento de la economía mexicana.

AMLO reaccionó a la solicitud de licencia a su cargo como gobernador de Nuevo León de Samuel García para contender por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.

Esto al platicar sobre los trabajos en la Presa El Cuchillo II y el trabajo que ha realizado Samuel García.

AMLO planteó 12 preguntas dirigidas a los ministros de la SCJN en medio de la polémica por la posible eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial:

El mandatario señaló que ello es una práctica ilegal, puesto que todas las instituciones de los tres poderes deben regresar los recursos no ejercidos .

Esta es la gráfica que exhibió AMLO sobre los fideicomisos del Poder Judicial:

López Obrador indicó que lo único que debe de hacer el Poder Judicial es explicar por qué obtienen un sueldo de 700 mil pesos mensuales, por qué tantas prestaciones, dado que consideró que no hacen un trabajo extraordinario.

“Pienso que no hace falta, que es más espectáculo. Y puede significar falta de respeto a quienes asisten. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales, es lo único que tienen que hacer, para qué van a ir al dimes y diretes al Senado, no, no, no. Además del sueldo, ¿por qué tantas prestaciones? ¿cuál es el trabajo tan excepcional, extraordinario que realizan?”

AMLO subrayó que sí sigue viajando en carretera y en vuelos comerciales tras las críticas sobre que actualmente solo se traslada en aviones de la Sedena.

Dijo que no se malacostumbrará en la recta final de su gobierno cuando él consideró que siempre “ha andado a raz de tierra”.

“Del aeropuerto de Guanuato a Salamanca en carretera; luego de Salamanca a Tula en carretera; y de Tula a la CDMX en carretera. Para que no anden diciendo que ya soy puro ‘avión particular’... no es cierto, me fui en avión de línea y me vine por carretera 7 horas. No me voy a malacostumbrar ahora que estoy terminando si siempre he andado a raz de tierra”

