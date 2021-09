Mañanera de AMLO del 17 de septiembre: videoconferencia con Joe Biden, aeropuerto de Santa Lucia, Sí por México y expresidentes

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó a la conferencia mañanera de este viernes 17 de septiembre en Palacio Nacional.

AMLO mencionó que la mañanera de hoy será de una hora porque a las 8 de la mañana tendrá una videoconferencia con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el cambio climático.

Debido a que el miércoles no hubo mañanera, este día la jefa de redes de Presidencia, Ana Elizabeth García Vilchis presentó la sección “¿Quién es quién en las mentiras?”.

Vilchis desmintió una nota de El Financiero donde el subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel, declaró en entrevista sobre la limitación de operación a las aerolíneas si no quieren participar en el aeropuerto de Santa Lucía, “Felipe Ángeles”.

Al respeto AMLO reiteró que la declaración de Morán Moguel es mentira y dijo que no obligará a nadie a operar.

También criticó la decisión de Sí por México de no participar en la consulta de la revocación del mandato y habló sobre el juicio a expresidentes.

AMLO reiteró que si hay denuncias de personas contra expresidentes, sí se podrían mandar a juicio, sin embargo, consideró que no se les debe considerar víctimas.

Y volvió a mencionar que su fuerte no es la venganza y él ve para adelante.

“Yo considero que no debemos convertirlos en víctimas porque es el colmo, porque después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad, de todo el daño que causaron, ¡imagínense que pasen a sentirse perseguidos!”.

AMLO