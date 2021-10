México. – Lilly Téllez, senadora del PAN, arremetió contra Patricia Armendáriz, diputada de Morena, quien dijo que no hay evidencia del desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

A través de Twitter, Lilly Téllez le respondió a Patricia Armendáriz que si como prueba necesita que la inviten a los funerales de las personas muertas por cáncer.

“¿Qué pruebas quiere Paty Armendáriz? ¿Que se le invite a los funerales de los fallecidos?”, publicó en Twitter Lilly Téllez.

El pasado 19 de octubre, Patricia Armendáriz destacó que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer avances en el abasto de medicamentos para el tratamiento del cáncer.

A través de Twitter, Patricia Armendáriz pidió a los familiares de niños con cáncer que la contactarán para comprobar que se está atendiendo el desabasto de medicamentos.

“Será que nuestros queridísimos niños enfermos ya están siendo atendidos como se merecen? Cualquier papá mamá doctor enfermer@ que me pueda dar razón por este medio privado se lo agradeceré para darle seguimiento”

Posteriormente, Patricia Armendáriz destacó que los padres de niños con cáncer no le dieron ninguna evidencia del desabasto de medicamentos oncológicos.

“Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”

Patricia Armendáriz, diputada de Morena